Talavera ha portat a terme la millora del camí que comunica amb l’agregat de Civit. Els treballs han consistit a acabar el tram de 2,6 quilòmetres fins a Talavera, on s’ha aplicat reg asfàltic. Segons indica l’alcalde, Ramon Trullols, és una millora important per a la maquinària agrícola i per a la resta d’usuaris. El cost ha estat d’uns 100.000 euros.