El jove de Fondarella nega una relació amb la menor que es va suïcidar que abans havia admès

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jove de Fondarella investigat per agressió sexual a una menor que es va treure la vida la matinada de l’1 de gener d’aquest mateix any va negar ahir al jutjat haver mantingut relacions amb l’adolescent de 15 anys malgrat que ho havia admès quan va prestar declaració davant dels Mossos d’Esquadra, segons van informar fonts pròximes al cas. La magistrada del Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida va prendre declaració al jove, de 28 anys, com a investigat per un delicte continuat d’agressió sexual a menor de 16 anys. L’advocat de la família de l’adolescent, que exerceix l’acusació particular, Anton Verdeny, va assenyalar que “els fets són molt clars” i “ens trobem davant d’una persona perillosa” i amb “un risc de reiteració delictiva important”. Així mateix, va afegir que sospiten que els fets van començar quan la víctima tenia 14 anys, a l’assenyalar que la relació podria haver començat entre l’abril i el maig del 2023. “Era una menor vulnerable i aquest home li doblava l’edat, a més d’aprofitar-se de la seua superioritat”, va dir, i va recordar que tots dos formaven part de la mateixa associació de joves.

Segons Verdeny, l’investigat va ser la penúltima persona amb la qual va parlar l’adolescent abans de treure’s la vida, per la qual cosa estan convençuts, va dir, que “si no hagués parlat amb ella aquella nit, la Claudia encara estaria amb nosaltres”. Després de la declaració d’ahir, la magistrada ha de decidir si processa o no l’investigat. Per part de l’acusació particular, el lletrat va assenyalar que aportaran informes pericials i que s’ha sol·licitat el bolcatge dels missatges dels telèfons mòbils perquè constin en la causa. Així mateix, les indagacions continuen obertes i no es descarta que hi pugui haver més investigats, segons van assenyalar fonts pròximes. L’advocat de la família de l’adolescent va afirmar que “volem saber tota la veritat i per això anirem fins al final”.

De vuit a dotze anys de presó en cas de condemna si s’arriba a judici

L’advocat de l’acusació particular va defensar ahir que la seua intenció és arribar a judici i va recordar que la pena en aquest cas podria anar des dels 8 als 12 anys de presó. “No busquem revenja, confiem en la justícia i el que volem és que s’apliqui tota la llei”, va destacar. Val a recordar que el Codi Penal fixa des del 2015 en els 16 anys l’edat de consentiment sexual. És a dir, qualsevol adult que mantingui una relació sexual amb un menor de 16 anys està incorrent en un delicte d’agressió sexual. En aquest cas, les diligències del Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida són conseqüència de la investigació que va fer el d’Instrucció 2 per la mort autolítica de la menor. En aquestes indagacions, el jutjat va tenir coneixement que hauria pogut tenir relacions íntimes amb un adult.