El jove de Fondarella va poder cometre delicte al tenir la noia que es va treure la vida només 15 anys

El jove de 28 anys de Fondarella investigat per una suposada agressió sexual a una adolescent de 15 anys de la localitat que es va suïcidar la matinada de l’1 de gener va poder haver comès delicte davant dels indicis que va mantenir amb ella una relació íntima. Val a recordar que el Codi Penal fixa des del 2015 en els 16 anys l’edat de consentiment sexual. És a dir, qualsevol adul que mantingui una relació sexual amb un menor de 16 anys està incorrent en un delicte d’agressió sexual. En canvi, la policia catalana va descartar que l’investigat hagués incorregut en el delicte d’inducció al suïcidi, segons van indicar fonts solvents.

Els investigadors van analitzar el mòbil de la víctima i també es van entrevistar amb diverses persones del seu entorn. En el dispositiu van trobar converses entre tots dos, determinant que “la menor podia haver tingut relacions íntimes amb un adult –l’investigat en aquest cas”. Ambdós pertanyien a una associació juvenil de Fondarella. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar ahir que el jutjat d’instrucció número 4 de Lleida té obertes unes diligències prèvies –la investigació portada a terme per la policia o el jutge d’instrucció en un cas penal– “per suposat delicte d’agressió sexual contra un home per la relació íntima amb una menor de 16 anys”. Aquestes diligències són conseqüència de la deducció de testimoni que va fer el jutjat d’Instrucció 2, al qual va correspondre la investigació de la mort autolítica de la menor al “tenir coneixement que la menor podia haver tingut relacions íntimes amb un adult”. D’aquesta forma, el veí de Fondarella es troba judicialment en la situació d’investigat per suposada agressió sexual. Està citat a declarar el pròxim 4 d’octubre. De la seua declaració i de l’informe que van fer els Mossos, la jutge haurà de determinar si processa l’investigat o, al contrari, arxiva el cas.

El Codi Penal preveu penes de fins a 15 anys de presó

■ El Codi Penal determina que “la realització d’actes de caràcter sexual (no només sexe sinó també converses/imatges sexuals) amb menors de setze anys serà considerada, en tot cas, com un fet delictiu, tret que es tracti de relacions consentides amb una persona pròxima al menor per edat i grau de desenvolupament o maduresa”. En aquest cas, la diferència d’edat entre l’investigat i la menor era de 13 anys. Així mateix, “en el cas dels menors d’edat –de menys de divuit anys– però majors de setze anys, constituirà abús sexual la realització d’actes sexuals intervenint-hi engany o abusant d’una posició reconeguda de confiança, autoritat o influència sobre la víctima”. Les condemnes poden anar des de mesos de presó fins als 15 anys de condemna.