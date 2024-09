Investiguen si un jove va abusar de la menor que posteriorment va morir al caure d’un pont a Fondarella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de Fondarella de 28 anys ha estat citat a declarar davant del Jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida com a investigat per una presumpta agressió sexual a una menor de quinze anys que posteriorment va morir al caure d'un pont a Fondarella. Es tracta de la Clàudia, l’adolescent que va morir la matinada de l’1 de gener d’aquest mateix any després de precipitar-se per un pont de l’autovia A-2 al seu pas per aquest municipi del Pla d’Urgell.

Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i van determinar que es tractava d’un suïcidi. Fruit d’aquesta investigació haurien trobat indicis d’un presumpte delicte d’agressió sexual en el qual hi hauria implicat aquest veí. La declaració judicial està programada per a divendres vinent 4 d’octubre, segons ha pogut saber aquest diari.

La mort de l’adolescent, en plena celebració de la nit de Cap d’Any, va provocar una enorme commoció a la localitat i el passat 8 de juliol, coincidint amb la data de l’aniversari, se li va retre homenatge. Va ser un acte emotiu en el qual no van faltar amics i veïns de la menor, que no van voler perdre l’oportunitat d’expressar el seu afecte a la víctima i donar tot el seu suport als familiars. Desenes de persones es van concentrar amb les motos davant del cementiri.

Els cossos policials van registrar l’any passat un total de 268 casos de delictes contra la llibertat sexual a les comarques lleidatanes, cosa que representa un increment del 36% respecte al 2022, quan van ser 197, segons el balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior. D’aquests, 105 van ser violacions, davant les 77 registrades l’any anterior (36,4% més).