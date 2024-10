Aragó tramita 9 parcs solars que ocuparan 588 hectàrees

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern d’Aragó ha donat el vistiplau, o està tramitant els permisos, per a la construcció a Fraga de nou parcs solars que ocuparan una extensió de 588 hectàrees, una superfície que equival a l’1,3% de la qual té el terme en el seu conjunt. Entre totes aquestes instal· lacions, que abocaran la seua producció en el node de Mequinensa, sumen una potència de 286 mW (megawatts, milers de quilowatts), l’equivalent a una mica més de la quarta part de la que té qualsevol de les centrals nuclears que operen a l’Estat, d’un gigawatt cada una, encara que, òbviament, el rendiment de les plaques solars és molt menor quant a generació. Malgrat tot, en realitat, i ateses la ubicació geogràfica i la identitat dels promotors, el nombre de projectes pot reduir-se a cinc per l’agrupació dels tres de Libienergy, que sumen fins a 233 hectàrees i 125 mW, i els tres de PFV, que ocuparan una superfície de fins a 130 i la potència instal·lada conjunta dels quals s’eleva a 130,4.

Zepes

Crida l’atenció que tant aquests sis parcs (o dos de trossejats) com el denominat Mas Roig (70 hectàrees i 50 megawatts) es troben als voltants de tres zepes com El Basal, Las Menorcas i Planos de Cardiel, en què habiten espècies com el sisó comú, el torlit, la ganga ibèrica, la calàndria, l’alosa i l’alosa becuda, i en les quals és freqüent la presència d’altres aus com el xoriguer petit i el gaig blau comú. Aquests condicionants ambientals van resultar fonamentals perquè el Govern d’Aragó vetés la construcció d’uns altres sis parcs fotovoltaics que, segons les propostes dels promotors, anaven a sumar una potència de 157 mW. El paquet de projectes es completa amb la planta solar Mas de Roig, que s’ubicaria també al costat de les zepes, ocuparia una superfície de 128 hectàrees i tindria panells amb una potència conjunta de 41,6 megawatts, i amb la de Mas de Gil (26,8 ha i 13 Mw), els permisos municipals inicials del qual han decaigut al detectar que la concessió no havia es· tat sotmesa al preceptiu tràmit d’informació pública. Això ha obligat l’ajuntament de Fraga a obrir un nou període d’exposició que va finalitzar dissabte passat.

Procés d’expropiació

D’altra banda, queda per determinar si la nul·litat de la llicència ambiental d’activitat classificada i la d’obres que ha· via estat concedida al promotor (Renovables del Capitán, del grup Forestalia) també deixa en res els primers tràmits del procés d’expropiació que ha· via posat en marxa el Govern d’Aragó davant de les dificultats de l’empresa per localitzar un dels propietaris, que va morir fa uns mesos.