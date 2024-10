Les imatges dels ossos a Andorra captades pels banders

✅️Us compartim algunes de les imatges que hem pogut captar del pas de l'os bru per Andorra al llarg dels darrers mesos. Durant el 2024, i gràcies al control per part de Banders i el Departament de Medi ambient i Sostenibilitat, hem pogut enregistrar el pas de 8 exemplars. pic.twitter.com/WZB7S77qj6

Els banders han publicat un vídeo, a través de les seves xarxes socials, d'algunes imatges que s'han pogut captar de la presència de l'os bru per Andorra durant els darrers mesos, segons informa el Diari d'Andorra. El cos ha destacat que durant el 2024, no s'ha detectat cap atac d'os a la cabana ramadera del país. Unes dades, segons confirma banders, que són similars a les comptabilitzades arreu del Pirineu.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, es va reunir dimarts a la tarda amb l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA) per actualitzar i compartir la informació de la qual es disposa fruit del seguiment que s'està fent de l'os a Andorra per part del departament de Medi ambient i Sostenibilitat i Cos de Banders. En la trobada es van exposar els resultats diagnòstics de les mostres de pèl que el ministeri ha rebut dels diferents laboratoris, així com el seguiment actiu que s'està duent a terme per tal de fer seguiment de la població de l'os al Pirineu en la part que pertoca a Andorra.

Les proves de seguiment, tal com va explicar Casal, han permès confirmar la presència de 8 exemplars diferents d'os que, en algun moment de l'any, han estat detectats en territori andorrà. L'activitat de moviment de l'os a Andorra, actualment, se centra a les zones frontereres del nord del país.

En aquest sentit, l'associació va explicar que cap dels associats ha detectat cap atac d'os a la cabana ramadera del país. Casal va voler agrair la feina preventiva del Ministeri i de l'associació per acordar i aprovar el Reglament de compensació per danys a l'agricultura i a la ramaderia causats per espècies en perill d'extinció, inclòs l'os bru.

El ministre va explicar a l'APRA quin és el seguiment que s'està fent de l'espècie i com aquest ha permès detectar el nombre actual d'exemplars que han estat en algun moment dins del territori andorrà. També es va consensuar el protocol de comunicació en cas de veure algun exemplar de l'espècie al territori. Finalment, en aquest reforç de la comunicació, també es va explicar que properament es compartirà un vídeo que recull les principals recomanacions que cal seguir a la muntanya en cas de veure un os i que permeten complementar les informacions que ja hi ha disponibles a la web de medi ambient. El vídeo ha estat impulsat gràcies a la col·laboració amb la Fundación Oso Pardo.

Cal recordar que l'any passat, i dins del marc de la cooperació del Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru al Pirineu (GSTOP) del qual Andorra en forma part, ja es va informar que en aquest territori hi ha detectats 83 exemplars.