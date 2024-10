El caos ferroviari desvia usuaris a altres mitjans a la via de Tarragona

Els canvis en els horaris i els itineraris que ha provocat a les línies de rodalies R-13 i R-14 el tall del trànsit ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders estan causant, juntament amb els retards que alguns incidents afegeixen a aquestes circulacions, el desplaçament d’usuaris de tren de la zona sud de Lleida cap a altres mitjans de transport com el cotxe, particular i compartit, i l’autobús.

“Al final tot plegat genera problemes als usuaris”, explica l’alcalde de Vinaixa, Josep Maria Tarragó, per a qui “la conseqüència està clara: molts viatgers, que es queixen dels canvis en els horaris, acabaran canviant de sistema de transport”.Aquest transvasament ja està començant a donar-se en una línia que diàriament utilitzen desenes de veïns per desplaçar-se, principalment, en trajectes d’àmbit més comarcals que supracomarcals i per motius laborals, sanitaris i d’estudis.

La principal desviació es dona cap a les línies d’autobús i el cotxe particular, encara que també és notable l’oferta dels compartits: una plataforma oferia ahir quatre possibilitats de viatge de Lleida a Reus i sengles de tornada, amb tres places cada una, per menys de cinc euros i nou d’anada a Tarragona i set de tornada entre 7,49 € i 10,29 €. No hi havia proposta per a Valls i Montblanc. L’ajuntament de les Borges ha arribat a suspendre reunions a Barcelona davant de la dificultat per arribar-hi.

Mentrestant, continuen produint-se incidents en el trajecte ferroviari entre Lleida i Tarragona, on una confusió amb la senyalització a Montblanc va provocar retards de més de mitja hora (36 i 33 minuts) en els trens de l’antiga R-14 i l’actual R-13 unificada que haurien d’haver arribat a Lleida a les 9.49, que van quedar atrapats després. El següent, el de les 13.45, va circular amb normalitat.

El Senat demana, sense vots en contra, descomptes per als passatgers

■ El Senat ha aprovat, sense vots en contra, una moció d’ERC i EH Bildu que proposa, entre altres qüestions, “establir mesures compensatòries immediates” per als “més de 15.000 usuaris diaris afectats pel tall ferroviari”, 2.500 dels quals a les línies R-13 i R-14 que comuniquen, respectivament, Lleida amb Barcelona i amb Tarragona. Aquestes compensacions haurien d’incloure “descomptes en els bitllets de transport i la devolució parcial dels abonaments en funció del temps d’afectació”. La iniciativa també insta el Govern central a “millorar i reforçar els serveis alternatius d’autobusos” a les línies afectades i “garantir una informació clara i detallada a tots els usuaris afectats sobre horaris, rutes d’autobusos i serveis alternatius” mentre duri el tall.