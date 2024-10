La nova RL4 només arribarà a Manresa i caldrà fer transbord fins a Barcelona

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova línia ferroviària RL4 de Lleida a Manresa (actual R12) finalment només arribarà fins a la capital del Bages. Serà necessari fer un transbord per seguir fins a Barcelona per l’R4, per la qual cosa està prevista una reestructuració dels horaris actuals perquè els trens de les dos línies siguin cadenciats i coordinats. Així ho van confirmar ahir a SEGRE fonts de Territori, que van afegir que la posada en marxa tindrà lloc a finals d’aquest any, després d’ajornar-la l’estiu passat.

L’RL4 passarà de tres a cinc freqüències diàries per sentit entre Lleida i Manresa els dies laborals, la qual cosa suposarà un increment de 20 de setmanals. Es materialitzaria així el sistema de Rodalies Lleida presentat el 2020 per l’exconseller de Territori Damià Calvet, que té com a finalitat millorar la connectivitat amb Lleida, tant amb els serveis d’alta velocitat com amb la línia del tren de la Pobla, a banda d’afavorir la fiabilitat i la puntualitat del servei a l’evitar que incidències en zones més tensionades de la xarxa acabin afectant aquest tram. A la futura Rodalies Lleida, l’actual R12 quedarà convertida en l’RL3 Lleida-Cervera, que ja es va posar en marxa al febrer, i l’RL4 Lleida-Manresa, i s’integrarà a la línia R4 en el tram Manresa-Barcelona, amb opció de transbord. Aquest durarà entre 5 i 10 minuts, mentre que es contempla introduir parades discrecionals a les estacions amb menor demanda. Aquests canvis suposaran un increment de circulacions i les millores permetran arribar a Manresa des de Lleida i viceversa abans de les vuit del matí, la qual cosa millora substancialment la situació actual, ja que els primers trens arriben passades la 10.30 hores. L’última sortida per anar del Segrià a Manresa i al revés seguirà sent passades les 19 hores.Val a recordar que el Govern central va aprovar aquesta setmana transferir entre el 2024 i el 2025 un total de 10,2 milions a la Generalitat per finançar l’increment dels serveis a Rodalies Lleida. És una solució transitòria operada per Renfe fins que FGC assumeixi els serveis durant el 2025. El pagament correspon a la posada en marxa de l’RL3, que va passar de sis a deu serveis diaris per sentit, i al futur desplegament de l’RL4. Quant a aquesta última, FGC incorporarà quatre nous trens elèctrics a finals del 2025. Els va encarregar el 2021 a la firma valenciana Standler i tindran una capacitat de 439 passatgers, el doble que l’actual.

Renfe xifra en un 20% la caiguda de passatgers per les obres a la costa

Renfe calcula que un 20% d’usuaris han buscat mètodes de transport alternatius al pla de mobilitat ofert per la companyia arran de les obres al túnel de Roda de Berà, que han desconnectat ferroviàriament Barcelona amb el sud del país i que a Lleida afecta els usuaris de l’R13 i l’R14. Concretament, la companyia ha indicat que la demanda actual és del 79,75% i afegeix que el 37% dels usuaris que continuen optant pel transport públic han utilitzat únicament el tren (R13, R15 o els trajectes de l’R16 entre Tarragona i Tortosa o R14 entre la Plana-Picamoixons i Tarragona) i que el 63% han optat pel servei d’autobús. El tall ferroviari va començar l’1 d’octubre i durarà fins al març del proper any. Per la seua part, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va qualificar d’“acceptable” la xifra d’usuaris del dispositiu i va recordar que ho analitzen “dia a dia” per millorar-ho.