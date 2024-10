Noranta anys del Pont Vell de la Granja d'Escarp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Granja d’Escarp va commemorar ahir els 90 anys de la construcció del Pont Vell, malgrat que la pluja va impedir alguns dels actes previstos, com la recreació de la inauguració i la caminada fins a aquesta infraestructura, que es van posposar per a més endavant. Organitzat per l’Associació d’Amics de l’Ermita amb la col·laboració de l’ajuntament, la jornada va incloure una xarrada a Lo Ball en la qual es va explicar que les obres van començar el 14 de maig del 1933 i es va inaugurar el 30 de setembre del 1934, en plena República i només dies abans dels fets de l’octubre. En l’acte, que va congregar nombrosos veïns, també es van recordar altres fets vinculats a aquesta infraestructura, volada el 1938, com que els treballadors de la mina procedents de Massalcoreig es desplaçaven amb barca, i es va presentar una mostra fotogràfica.