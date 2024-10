La Fiscalia demana més de dos anys de presó per als dos acusats de matar l'os Cachou

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita dos condemnes de més de dos anys de presó per als dos acusats de matar l’os Cachou l’abril del 2020 a la Val d’Aran, segons ha pogut saber SEGRE. Concretament, sol·licita una condemna de dos anys i quatre mesos de presó per a José Antonio Boya Quintana, exconselhèr de Territori del Conselh Generau d’Aran; i dos anys i tres mesos per a Aran Medan Guerrero, un dels dos agents de Medi Ambient de l’administració aranesa que van ser detinguts en el marc de la investigació.

Boya és acusat de dos delictes contra la fauna i el Ministeri Públic també sol·licita, a més de la pena privativa de llibertat, que se l’inhabiliti durant tres anys i mig per ser ramader i que se li prohibeixi caçar i pescar durant cinc anys i quatre mesos.

Per la seua part, Medan és acusat d’un delicte de violació de secrets i dos delictes contra la fauna i el fiscal, a més de la presó, també demana una multa de 5.400 euros, que se li inhabiliti per a ocupació o càrrec públic durant un any i sis mesos i tres anys i mig per a l’ofici d’agent de medi ambient i que se li prohibeixi caçar i pescar durant cinc anys i quatre mesos.

La Fiscalia considera que Aran Medan, del qual recorda que era tècnic especialista en el seguiment i control de l’os i agent auxiliar de Medi Ambient, coneixia la geolocalització de Cachou i “sabent que tal informació era restringida i que no havia de ser divulgada, va facilitar-ne la localització a l’altre acusat, José Antonio Boya, tot i saber la intenció que aquest tenia d’eliminar l’esmentat os”. Pel que fa a Boya Quintana, el Ministeri Públic considera que “amb intenció d’atreure l’os Cachou a fi de matar-lo i sense estar llegament autoritzat, va col·locar als voltants de les coordenades en un bosc de Les un esquer untat en un producte amb alta concentració d’etilenglicol (...) perquè ingerís aquest verí”. L’etilenglicol és el component principal de l’anticongelant, és altament tòxic i té “efectes letals sobre qualsevol mamífer que habités a l’àrea”. També esmenta que entre el novembre del 2021 i el juny del 2023 la causa va quedar paralitzada per motius no atribuïbles als acusats.

El van trobar mort l’abril del 2020 i es va pensar que era per una caiguda

Tècnics del Conselh van trobar el cadàver de Cachou en un bosc de Les el 9 d’abril del 2020. Un primer examen va apuntar a danys per una caiguda. Tanmateix, anàlisis posteriors van determinar que va morir enverinat a l’haver consumit anticongelant. Presumiblement el cas arribarà a judici cinc anys després. Tanmateix, Enric Rubio, advocat d’Aran Medan, assegura que “encara estem pendents que l’Audiència es pronunciï respecte de si aquest cas ha d’arribar o no a judici. El que volem és que es faci justícia tan aviat com sigui possible, ja sigui arxivant el cas o celebrant el judici en el qual es pugui demostrar la innocència del meu representat, ja que estem davant d’un assumpte molt mediàtic i amb una investigació molt prospectiva, lluny dels principis i garanties del Dret Penal”.