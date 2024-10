L'origen del Canal d'Urgell, al Castell del Remei

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Castell del Remei va inaugurar ahir una exposició que commemora el 60 aniversari de la reversió de la propietat del Canal d’Urgell als regants. Va presidir l’acte el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va destacar la necessitat de recordar la infraestructura de reg va permetre com transformar aquesta zona que s’ha convertit en el primer sector econòmic, que és líder en exportacions i que ara ha d’afrontar la modernització del regadiu. “En el seu dia vam ser pioners i ara ho hem de tornar a ser” va remarcar. També va apostar per donar a conèixer el sector agroalimentari especialment quan Catalunya serà el 2025 regió mundial de la gastronomia.

La mostra, amb el títol de Castell del Remei, origen del Canal d’Urgell, consta de més de 30 plafons informatius amb documentació i imatges sobre aquesta finca, així com la colònia agrícola i els canvis històrics que va experimentar fins a acollir l’acte multitudinari de la reversió. També conté objectes i material inèdit de l’arxiu del Castell del Remei tal com va explicar la presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González, entitat que ha estat l’encarregada de produir aquesta exposició. Hi ha col·laborat també l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell amb la reproducció de documents extrets dels fons del Canal d’Urgell SA i de Miquel Polo.