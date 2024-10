La neu cobreix el Pirineu deixant gruixos de fins a 25 centímetres a alta muntanya

El temporal que va fuetejar dijous les comarques de Lleida es va acomiadar ahir deixant una estampa hivernal a les muntanyes del Pirineu. A les cotes més altes, a partir dels 1.900 metres, es van acumular gruixos de fins a 25 centímetres, com és el cas de l’estació meteorològica de Sasseuva, situada a 2.228 metres d’altura a la Val d’Aran. La nevada va obligar també a activar per primera vegada aquesta tardor les màquines llevaneu a la C-28 al port de la Bonaigua, on va deixar un paisatge de postal a les pistes de Baqueira-Beret que segur que va incitar més d’un aficionat als esports de neu a esmolar les vores dels seus esquís o taula de snow. Altres muntanyes que es van despertar emblanquinades van ser el Montorroio, el Montsent del Pallars i el Certascan, on també va caure un pam de neu. Sens dubte, un avenç d’un hivern que molts meteoròlegs apunten que serà més fred del que és habitual.

D’altra banda, malgrat que no es van haver de lamentar víctimes de cap tipus per la tempesta de dijous, aigua i calamarsa van inundar carrers i camins causant afectacions en diferents punts del territori. A Balaguer va tenir lloc el despreniment d’un mur que va obligar a desallotjar de casa seua cinc persones (vegeu-ne més a la pàgina 16), mentre que a l’Alta Ribagorça hi va haver una espectacular allau de roques a l’N-230 al seu pas pel pantà d’Escales, que va obligar a tallar un carril i a donar pas intermitent fins a mitja tarda, mentre que la pluja va desbordar la carretera que dona accés al nucli de Sarroqueta, al Pont de Suert, que es trobava en obres arran d’un altre temporal que va tenir lloc el mes de juliol passat.

Pel que fa a l’N-230, l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, va reiterar sobre la necessitat d’invertir més en la via i va lamentar que el projecte plantejat pel ministeri de Transports per reformar aquest tram, que va des de Sopeira al túnel de Vielha i que suma una llarga llista d’esllavissades en els últims anys, avanci a un ritme tan lent. Val a recordar que Transports va aprovar a finals del 2022 l’estudi informatiu del projecte, que preveu salvaguardar de despreniments un de cada quatre quilòmetres de la carretera, a través de túnels o de viaductes que allunyarien la calçada del pendent.

Per la seua part, el subdelegat del Govern, José Crespín, va explicar que el projecte es troba en fase de lectura i revisió de les al·legacions. “Hi ha voluntat per accelerar-lo, però el marge per fer-ho és escàs al tractar-se d’un projecte tan gran”, va dir. La reforma d’aquest tram pirinenc de l’N-230 ha estat objecte de tres projectes diferents en les dos últimes dècades.

La Vall Fosca acumula més de 1.932 litres de pluja en un any La Vall Fosca, al Pallars Jussà, és una de les zones de Catalunya que ha registrat una quantia de precipitacions més gran en els últims dotze mesos, superant la localitat de Capdella els 1.932 litres d’aigua per metre quadrat, segons dades recopilades per Vall Fosca Climàtica. Pel que fa al llac glacial de Saburó, ubicat a la capçalera de la Vall Fosca a 2.540 metres d’altitud, ja suma aquest mes d’octubre més de 242 litres. L’estació d’Espot és un altre dels llocs que ha rebut abundants pluges aquest mes, amb més de 189 litres, mentre que el registre dels últims dotze mesos supera els 1.647 litres. Altres llocs que sembla que han deixat enrere la sequera són el Lac Redon (1.262 litres) i Boí (1.236 litres).

Desembassen Cavallers al quedar al 100% per les pluges

El pantà de Cavallers, a la Noguera de Tor, afluent de la Ribagorçana, desembassava ahir a 6 metres cúbics per segon pels sobreeixidors a l’estar al 100% de la capacitat després de les últimes pluges. El cabal de la Ribagorçana era ahir a la tarda de 53,4 metres cúbics per segon. En aquesta conca els pantans també estan experimentant un increment de nivell i Escales és al 86%, Canelles al 36% i Santa Anna, al 60%. Pel que fa a la Pallaresa, el cabal a Collegats era de 32,8 metres cúbics per segon. Els embassaments en aquest riu són al 61% Sant Antoni o Talarn, 93% Terradets i 64% Camarasa. Oliana es troba el 75% i Rialb, al 48,5%.

Port del Comte congela tarifes i Tavascan puja 3 € el forfet de dia

L’estació d’esquí al Solsonès ha congelat les tarifes dels seus forfets per a la temporada d’esquí 2024-2025. És l’única amb pistes d’alpí que ha optat per no apujar les tarifes aquest any, amb un cost de 42 € el forfet de dia d’adult durant la temporada alta i de 36 € la resta de dies. En la mateixa línia, ofereix els abonaments de temporada en promoció fins al 30 de novembre, amb un preu de 565 € per adult. D’altra banda, Tavascan ha apujat 3 € el preu del seu forfet de dia, sent per a aquesta temporada de 25 €. Pel que fa a l’abonament de temporada, el ven en promoció a 175 € fins al proper 8 de desembre, mentre que a partir de llavors costarà 219 €.