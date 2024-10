Parlon anuncia una convocatòria de 127 nous Agents Rurals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va anunciar ahir una convocatòria de 127 nous Agents Rurals que sortirà a finals del mes de novembre. Així ho va dir durant l’acte de celebració del Dia dels Agents Rurals al Monestir de Sant Benet de Bages. Parlon va destacar que, des que el cos es va integrar a la conselleria d’Interior, s’ha fet un “salt qualitatiu”, ja que formen part de la xarxa d’emergències i seguretat del país.

La consellera va matisar que aquesta ampliació “no és només un augment de personal, sinó una forma de rejovenir el cos, una inversió en el futur del país, una aposta per una Catalunya més segura i compromesa amb el seu entorn natural”. El novembre del 2023 es van incorporar al cos cinquanta-cinc nous agents de la primera promoció després d’11 anys sense convocatòries, i també s’han incorporat trenta-quatre subinspectors aquest any. Actualment, hi ha dos convocatòries més en marxa i aviat prendran possessió un total de 125 nous agents, i al novembre inicien el curs 110 aspirants més.