Els veïns desallotjats a Balaguer per l'ensorrament tornen a casa

Els cinc veïns del carrer Ponent de Balaguer desallotjats dijous a la nit de les seues cases com a mesura de prevenció al col·lapsar-se el talús sobre el qual se sustenten els habitatges podran tornar a les seues llars ja que no existeix perill d’ensorrament que afecti les estructures. Així ho va explicar l’edil d’Obres de la Paeria de Balaguer, Guifré Ricart, després dels primers treballs d’emergència que s’han portat a terme el cap de setmana i ahir i que han permès eliminar el perill. En l’actuació s’ha sanejat el pendent fins a arribar a la roca i s’ha comprovat que les dos cases estan edificades a sobre de la roca, “cosa que en garanteix l’estabilitat”.

Els treballs han consistit a netejar el pendent i estabilitzar els trams més malmesos fins a arribar a la roca. Ricart va afegir que s’han tirat elements del mur que eren susceptibles de caure i s’establirà un perímetre a les cases i el carrer, que des de dijous està tallat al trànsit, per garantir la seguretat de vianants i veïns. Així mateix, va afegir que el consistori ha emès una ordre d’execució perquè es dugui a terme la consolidació del mur. Aquests treballs hauran d’assumir-los els propietaris dels habitatges al tractar-se d’un espai privat entre parcel·les. “Des de la Paeria hem assumit l’actuació d’emergència encara que hauran de ser els titulars dels habitatges els que reparin el talús al tractar-se d’una zona privada”, va dir.

Quant a terminis, Ricart va insistir que la reparació s’ha de fer “com més aviat millor”, en mesos, ja que altrament la resta del pendent podria anar cedint amb el pas del temps i tornar a col·lapsar-se per un altre costat. “Facilitarem tots els tràmits possibles per agilitzar la reparació i ajudar les famílies a contractar una firma especialitzada.”

D’altra banda, està previst que a partir d’avui els veïns puguin tornar a les seues llars, després de reparar de manera provisional un col·lector d’aigües que va quedar danyat per l’allau i els treballs de sanejament. “Els operaris municipals ja estan treballant en la nova connexió del col·lector que serà ben aviat, per la qual cosa a partir de demà [avui per al lector] podran tornar a les seues cases sense cap risc”, va dir.