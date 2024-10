Un fort aiguat deixa més de 50 litres a Guissona i inunda carrers

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una intensa tempesta va descarregar aquest dimarts a la tarda 57 litres per metre quadrat a Guissona i va inundar carrers. De fet, els set avisos que els Bombers van rebre ahir a Lleida per l'episodi de pluges van estar localitzats tots ells en aquest municipi de la Segarra. Van ser per inundacions en baixos i en clavegueres d’alguns carrers de la localitat.

Arran dels aiguats d'ahir Protecció Civil va activar el pla per pluges intenses a les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell i les Garrigues. En aquest sentit, Tàrrega va registrar 54 litres de pluja; Castellserà, 37 litres; Sant Guim de la Plana, 31; El Soleràs, 19, i Massoteres, 17, entre d'altres registres.