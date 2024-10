L'ajuntament demana al Govern que assumeixi l'L-800

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alcarràs ha sol·licitat a la Generalitat que absorbeixi el tram local de l’L-800, ja que, encara que ara mateix és una carretera de titularitat municipal, actualment fa de via de connexió entre l’N-II i l’A-2.

El consistori va avançar que s’ha acordat posar en marxa un estudi de mobilitat que permeti conèixer el grau de vehicles que són del municipi i els que no ho són (així com el número total) per, posteriorment, trobar solucions, així com un assessorament per tal de reduir els costos de manteniment, que actualment són molt elevats i que a més depenen del mateix municipi.També s’ha plantejat a la Generalitat una altra qüestió relacionada amb l’N-II al seu pas pel municipi, que sol·licita una actuació que permeti pintar una separació en roig entre ambdós carrils perquè es moderi la velocitat dins del nucli urbà. A més a més, s’ha proposat al Govern que construeixi dos rotondes a la Nacional, una a l’altura del polígon Galileu, que ja compta amb un projecte des de l’any 2012, i una altra a l’entrada del municipi venint de Torres de Segre a l’altura de l’Institut d’Alcarràs per guanyar seguretat.