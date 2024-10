Mor Francesc Martí, sergent de la Policía Local de Tàrrega durant trenta-cinc anys

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Francesc Martí, que va ser sergent de la Policia Local de Tàrrega durant 35 anys –de 1980 a 2015–, ha mort als 74 anys. Martí va ser un dels policies amb una trajectòria més llarga a la demarcació. El 2012 va rebre una distinció de la Internacional Police Association (IPA) i la seua tasca també va ser reconeguda el 2008 amb motiu del 25 aniversari dels Mossos d’Esquadra, ja que Tàrrega va ser un municipi on es va implantar de forma pilot la primera promoció del cos.

Amb motiu de la jubilació, va rebre un homenatge per part de l’ajuntament, que li va agrair “la plena dedicació i vocació de servei”. Martí és recordat pel seu caràcter positiu i com a persona de consens, que va implantar el dispositiu de seguretat de FiraTàrrega. Va entrar a la Policia Local de la capital de l’Urgell el 1980 i un any després va ascendir a sergent. Va ser agent 42 anys, ja que anteriorment va servir a Barcelona. A finals del 2013 va agafar la baixa i va ser rellevat per Àlex Dalghi, fins que a començaments del 2015 es va jubilar.