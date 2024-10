La CHE adverteix del risc de desbordament dels barrancs per la intensitat de la pluja

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Quan plou intensament en terrenys com els boscos o deveses, l’aigua de pluja s’infiltra poc al terreny a causa de diversos factors, com l’existència de pendents pronunciats i terres poc permeables, generant en determinats casos fluxos torrencials”, adverteixen fonts de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), organisme que porta tota la tardor advertint, en cada episodi de pluges, que “podrien produir-se avingudes sobtades de cabal en barrancs o cursos menors en aquells llocs on es donin els xàfecs més intensos”.

Avui i demà són dies propicis perquè passi, amb una previsió de pluja de fins a 50 l/m² a la conca baixa del Segre.Aquest procés hidrològic és el que es va donar al riu Set al Vilosell a començaments de mes, amb el resultat de diverses hectàrees inundades; al centre de Tamarit de Llitera fa dos setmanes, quan l’avinguda d’un antic barranc urbanitzat com a passeig va provocar desperfectes; i el cap de setmana a Prats i Sansor, on l’avinguda va arrossegar un tractor, o a l’Alcanadre a Vallobar, les arbredes del qual romanen inundades per l’augment de cabal.“Estem sorpresos per la freqüència. En dos mesos hi ha hagut avingudes que no surten del que és ordinari però que han estat extraordinàriament seguides”, explica l’alcaldessa, Esther Saló.

L’avinguda de l’Alcanadre ha provocat inundacions a Vallobar

També resulta sorprenent que aquestes avingudes han estat sobtades, com la que la setmana passada va elevar 70 centímetres el nivell del Sió a Bellver o la que el 5 de setembre el va pujar un metre, en els dos casos en dos hores. Aquestes avingudes de caràcter sobtat imprimeixen “energia al flux d’aigua” i provoquen l’arrossegament de materials. “Com més energia tingui el flux, més elevada és la capacitat del riu per transportar sòlids, fet que pot causar danys a infraestructures” i també a persones, adverteixen.

Els embassaments guanyen 75 hm3 a Lleida en només set dies

Les avingudes dels últims dies han disparat les reserves dels pantans de Lleida, que han augmentat a 75 hm3 en només una setmana. La major part d’aquests volums han passat a estar emmagatzemats en el sistema Segre-Pallaresa, on han augmentat en una mica més de 52 hectòmetres segons les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre). Paral·lelament, les reserves acumulades a la Noguera Ribagorçana han crescut en gairebé 23 hm3. Entre aquests dos sistemes sumen 2.050 hectòmetres cúbics, que resulten ser 658 més que fa un any. Aquest volum suposa pràcticament un 50% més que fa un any. Mentrestant, els dos grans embassaments, Canelles a la Ribagorçana i Rialb al Segre, es troben al 40,3% i el 53,6%, i altres com Escales, en el primer d’aquests rius, s’atansa al 95%. Això ha obligat la CHE a efectuar maniobres de buidatge per generar espai amb què laminar pròximes avingudes.