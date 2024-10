Contenen una fuita de biometà en un camió a Vallfogona de Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil va activar ahir al matí l’alerta del pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses (Transcat) per la fuita de biometà en un camió a Vallfogona de Balaguer. Aquest incident va obligar a desallotjar preventivament els veïns d’un habitatge.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) va rebre a les 9.21 hores l’avís del telèfon d’Emergències 112 on l’empresa afectada comunicava que tenia una fuita en la càrrega d’un camió de transport de matèries perilloses. El vehicle es trobava circulant pel carrer Joan Miró.

Els Bombers de la Generalitat van activar cinc dotacions al lloc i també es va desplaçar el Grup de Riscos Tecnològics (Grit). Van comprovar que es tractava d’un camió que transportava un total de 96 botelles de biometà en agrupacions de 24 unitats (180 quilos/botella) i hi havia una fuita en una de les botelles. D’aquesta manera, preventivament es va desallotjar els residents de l’habitatge més proper al punt on va estacionar el camió. Els Mossos d’Esquadra van tallar el carrer al trànsit.D’aquesta forma, un efectiu dels Bombers, juntament amb un operari, van pujar a dalt de la cisterna i van localitzar la fuita, tancant una per una les vàlvules. Al lloc també va acudir el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Al voltant de les 10.45 hores del matí van desactivar l’alerta. Protecció Civil té diferents plans d’emergència que tenen com a finalitat disposar d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències.