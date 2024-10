El Canalet de Tàrrega rebaixa la tarifa variable de l'aigua

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’assemblea de regants de l’Alt Urgell (conegut com el Canalet) de Tàrrega va aprovar ahir el nou preu de l’aigua per a la campanya 2025 que es reduirà un 9,52%, de manera que els agricultors passaran de pagar una tarifa variable de 0,21 €/m³ a 0,19 €/m³, tenint en compte que la comunitat de regants del Segarra-Garrigues també el va abaixar del 2023 al 2024 i ara es fa aquest reajustament. Malgrat això, la tarifa fixa tornarà a pujar, ho farà un 6,09%, passant de 115 euros per hectàrea a 122. L’assemblea també va donar llum verda al pressupost del 2025 que ascendeix a 1.048.150 euros, xifra que suposa un 4,8% més que el del present exercici. Els regants també van reclamar a la Generalitat que habiliti la connexió sud amb el Segarra-Garrigues. Ja han sol·licitat una reunió amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i esperen que els atengui “després que no ho volgués fer l’anterior Govern”, va lamentar el vicepresident, Justo Minguella. La connexió sud al canal va ser un compromís que es va firmar en la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) quan es va materialitzar l’entrada d’aquesta comunitat històrica al Segarra-Garrigues. Segons Minguella, “és necessària perquè ens estalviaríem despeses importants en manteniment de l’actual infraestructura, ja que només en tenim una única a la part nord, a Altet, de manera que hem de fer circular l’aigua per 15 quilòmetres d’una infraestructura a cel obert que té prop de 60 anys i travessa tot Tàrrega, mentre que amb la connexió sud podríem fer arribar l’aigua del Segarra-Garrigues de forma més directa, ja que el canal està situat a uns 700 metres de les nostres basses”.

Una altra qüestió que es va tractar i per a la qual volen una solució definitiva després d’anys de negociacions és el protocol de reg a la seua zona zepa, que la Generalitat està redactant des de fa més de 4 anys.Per la seua part, el president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va dir que encara no han definit el preu de l’aigua per a la pròxima campanya de reg. En la d’aquest 2024, va explicar que era de 0,1470 €/m³ i va assenyalar que treballen per congelar-lo però que encara no tenen contractat el preu de la llum per al 2025, al qual aplicaran ajuts per la sequera.