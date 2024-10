El Congrés aprova impulsar l'ample de vies europeu entre Lleida i Tarragona

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés dels Diputats va aprovar ahir una proposta de Junts per redactar un projecte que implementi l’ample de via europeu entre la futura terminal ferroviària intermodal de Torreblanca i l’estació de Sant Vicenç de Calders, a Tarragona. Connectaria així la demarcació de Lleida amb el Corredor Mediterrani Ferroviari de Mercaderies. La proposició de no llei va ser presentada per Junts a la Comissió de Transport i va comptar amb 33 vots favorables –Junts, PSOE, PP, Sumar i ERC– i tres vots en contra de Vox. Inclou, d’una banda, que el ministeri de Transports i Adif col·laborin amb la Generalitat per dotar la terminal de Torreblanca de la connexió amb la Xarxa Ferroviària d’Interès General, i de l’altra, que Adif redacti el projecte per a la implantació d’una tercera via al corredor des de Sant Vicenç de Calders fins a Ponent, per on circulen tant trens de mercaderies com els combois de les línies de passatgers R13 i R14. Es tracta d’una solució tècnica que convertiria la via en una d’ample mixt, que permetria tant la circulació de trens d’ample ibèric com a europeu o internacional.

El diputat de Junts Isidre Gavín va qualificar el pas d’“històric”. “És la primera vegada que l’Estat assumeix la importància d’aquest projecte, que esperem que es desenvolupi de manera paral·lela a Torreblanca –El Pla Director del qual està pendent de ser aprovat–”, va dir. Davant d’un probable augment del volum de trens que circulen per aquesta via, Gavín va assegurar que la capacitat del corredor “no està qüestionada”. Va recordar que l’Estat treballa ara a ampliar fins als 750 metres la longitud de les vies dels apartadors a les estacions de Juneda i Raimat, reforçant l’eficiència i les prestacions del trajecte Saragossa-Lleida-Tarragona, sobretot per al transport de mercaderies, entre altres mesures.En cas de portar-se a terme, el projecte connectaria el pla de Lleida directament amb mercats europeus i asiàtics, on exporta i importa mercaderies per valor de milers de milions d’euros anualment. En la mateixa línia, contribuiria a la descarbonització del sector de transports, al reduir l’ús d’altres mitjans més costosos com a transport marítim o per carretera.El Corredor Mediterrani de Mercaderies és una infraestructura estratègica per a Europa i amb la proposta aprovada ahir es vol atansar la demarcació lleidatana i altres regions a l’avantguarda del transport ferroviari.

El Govern català vol trams de doble via de 8 km al mateix corredor

Entre les millores de capacitat i prestacions que la Generalitat planteja al Corredor Mediterrani, és la construcció de trams de doble via de vuit quilòmetres al corredor que connecta Barcelona, Lleida, Tarragona i Saragossa. En aquest sentit, el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, va demanar recentment al Comissionat per al Corredor Mediterrani, Josep Boira, la construcció de trams estratègics de doble via de fins a vuit quilòmetres, a fi de millorar-ne la capacitat a curt termini i amb vista a la creació de la terminal ferroviària logística a Torreblanca.Val a recordar que el tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders està ara sense servei per obres que Adif porta a terme a les vies del túnel de Roda de Berà per adaptar-les al Corredor Mediterrani, la qual cosa ha afectat els usuaris de la línia R14, els trens de la qual es desvien ara per l’R13, que arriba a Barcelona per Valls.