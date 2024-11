El president valencià reclama una bateria de mesures fiscals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president valencià, Carlos Mazón, va comparèixer ahir davant de la premsa hores després que ho fes el del Govern central amb un missatge en el qual va combinar l’anunci de cinc grups de resposta a la dana, amb demandes de rebaixes o exempcions fiscals als afectats pel drama de les riuades i la defensa de la seua actuació. Els grups de resposta se centren entre altres punts en sanitat, infraestructures, serveis socials i habitatge. Demana que set ministres i el Cap d’Estat Gran de la Defensa (Jemad) s’incorporin a la gestió de l’emergència. Es marca, per exemple, elaborar un pla urgent d’avaluació de riscos epidemiològics, la posada en marxa d’un pla integral urgent de recuperació de la xarxa de transports i infraestructures i “mesures urgents per al reallotjament i reconstrucció d’habitatges d’afectats i assistència social immediata”, entre les quals va esmentar “subvencions directes sense burocràcia per a les persones dependents o vulnerables”; la mobilització de la totalitat del parc públic d’habitatge estatal, “especialment de la Sareb”, per a “tots els reallotjaments que siguin precisos”. Va exigir a més la intermediació bancària per a l’ajornament de les hipoteques o préstecs personals dels afectats.

En matèria laboral va urgir l’activació d’ofici dels ERTO de força major; la no-exigència del període de carència per a la prestació d’atur; no consum del període d’atur durant l’ERTO; l’exoneració de la cotització a la Seguretat Social en l’ERTO; o la bonificació del 100% de la Seguretat Social de treballadors actius en empreses. Per a autònoms i pagesos, va demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat; l’ajornament d’impostos i cotitzacions sense interessos o la suspensió del segon pagament de la Renda del 2023, entre altres punts.