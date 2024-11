Rescaten un excursionista indispost a la Guingueta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers van rescatar ahir un excursionista indispost quan es trobava al refugi de l’Estany de la Gola, a la Guingueta d’Àneu. L’afectat presentava símptomes que podrien ser compatibles amb un infart i, després d’una primera assistència dels efectius dels GRAE i el metge del SEM, un helicòpter el va evacuar fins a Tírvia. Allà, l’esperava l’helicòpter del SEM per traslladar-lo a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. D’altra banda, els Bombers van auxiliar dos persones que estaven caçant juntament amb els seus quatre gossos i no podien tornar a la carretera després de passar per una zona boscosa a Camarasa. L’avís es va rebre a les 18.04 hores i es va activar una dotació.