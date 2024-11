La producció hidroelèctrica recupera el ritme passada la pluja

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges registrades a les capçaleres dels rius aquests dies han fet que la majoria dels embassaments de Lleida s’omplin i recuperin la producció hidroelèctrica de les centrals deixant enrere el període d’inactivitat provocat per tres anys de sequera en què gairebé totes van minimitzar la seua activitat.

Per exemple, el pantà d’Oliana es troba a gairebé el 92 per cent de capacitat i aquests últims dies entrava una mitja de 60 metres cúbics per segon. Segons fonts pròximes, l’embassament deixava anar 56 metres cúbics per segon, la pràctica totalitat de l’aigua que rebia per aprofitar al màxim la producció elèctrica de la central. Fonts d’Endesa, titular d’aquesta central hidroelèctrica de l’Alt Urgell, van informar que l’activitat “és màxima” i que la producció d’ahir se situava en 33 megawatts. “Tenim turbinant els tres grups per produir al màxim i aprofitar l’energia neta” de la instal·lació, van indicar.L’aigua es transvasa a Rialb i allà, amb l’embassament per sobre de la meitat de la seua capacitat, deixava anar divendres 3,8 metres cúbics per segon, segons les mateixes fonts. Les comportes d’Oliana encara no s’han obert. Els responsables controlen els nivells “les 24 hores del dia” i estan a l’expectativa d’obrir-les si l’entrada d’aigua arriba als 70 metres cúbics per segon.La pujada dels nivells al pantà d’Oliana deixa aquests dies imatges de la cua, a Coll de Nargó, amb aigua i vegetació recuperada dels tres anys de sequera. L’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez, va considerar que “tenir uns bons nivells hidrològics a Rialb es tradueix en una imatge de bona salut a Oliana” i en aquest sentit va afegir que “per sort hem deixat de veure la imatge desolada de la cua de l’embassament plena d’arbres morts i un paisatge desolador”.