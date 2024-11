Suspenen classes i restringeixen la mobilitat a Tarragona per la dana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les intenses pluges van obligar ahir la Generalitat a decretar per a avui el tancament d’escoles i universitats i restringir la circulació a nou comarques de Tarragona, on també quedaran sota mínims l’activitat sanitària i assistencial, se suspenen judicis i operacions i cites mèdiques i es demana a la població de fer teletreball.

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va detallar que les comarques afectades són la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, el Montsià, el Baix Penedès, el Priorat, l’Alt i el Baix Camp i el Baix Penedès. A l’espera que el temps millori a la tarda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu per avui xàfecs en punts del litoral i prelitoral, sobretot al sud, on “localment seran forts i, fins i tot puntualment torrencials, fins al migdia”. El Diari Oficial de la Generalitat va publicar ahir la resolució del departament d’Interior per la qual es regulen les restriccions, que són d’obligat compliment sota risc de sancions.

Des d’aigua, llet, aliments no peribles i articles d’higiene, fins a pinso per a les mascotes

El departament de Salut va informar que l’atenció programada no urgent a les esmentades comarques se suspèn entre les 00.00 i les 14.00 hores. S’anul·la l’activitat dels centres assistencials, però s’oferirà de forma habitual l’atenció urgent, l’oncològica, la diàlisi i l’activitat quirúrgica no ajornable. El tancament d’escoles i universitats decretat pel Govern afectarà el 7,9% de l’alumnat del conjunt de Catalunya, segons dades d’Educació. En concret, a 126.587 estudiants. Per la seua part, la conselleria de Drets Socials va acordar que els centres de dia d’atenció a persones grans romanguin tancats fins a la tarda i que se suspenguin les visites a les residències d’ancians. I en l’àmbit judicial, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, va decidir suspendre els actes judicials assenyalats per avui, però mantenir els dels jutjats de guàrdia i els determinats com a essencials.A més, els sindicats UGT i CCOO es van unir a les trucades a la prudència de l’administració i van demanar d’evitar els desplaçaments en la mesura possible.

El pavelló Barris Nord va ser ahir el centre de recollida de material per a la zona zero. L’Hiopos Lleida va posar el pavelló a disposició de la Paeria per organitzar la col·lecta, que gestionen el Nucli Bordeus i les famílies de la base del club. S’enviaran 25 palets carregats d’aliments i material de neteja. El trasllat es farà amb la col·laboració d’empreses lleidatanes de transport i de logística i serà classificat a les instal·lacions d’Edullesa. Allà s’emmagatzemaran i s’organitzaran també les donacions que es rebin des d’avui als centres cívics Pardinyes, Secà de Sant Pere, la Bordeta, la Mariola, els Mangraners i Balàfia, en horari de 16.00 a 19.00. Paral·lelament, la cadena Plusfrec recollirà donacions avui de 17.00 a 20.00 i de matí a dissabte també de de 10.00 a 13.00 hores als supermercats de Camí de Picos, Cristòfol de Boleda 10-12, avinguda de Fontanet 4, Baró de Maials 44 i Martí Ruano 12.

Els productes més requerits són aigua, llet, aliments no peribles, articles d’higiene personal i de la llar, llet en pols, bolquers i compreses, així com pinso per a animals i cistelles de transport. Tota la campanya compta amb la col·laboració d’empreses lleidatanes i voluntaris de la Xarxa Solidària de Lleida, la Federació Catalana de Voluntariat Social, la Coordinadora de Voluntariat Sènior, el Banc d’Aliments, Protecció Civil, la Federació d’Associacions de Veïns i els Castellers. L’associació de veïns Arrels de Cappont, amb la col·laboració del Col·lectiu Cultural de Cappont, l’associació de comerciants i l’associació de veïns de Marge Esquerra del Riu Segre, també organitzen una recollida d’avui a dijous als baixos del número 1 del carrer Riu Cinca de 17.00 a 21.00 hores. Torregrossa també en va fer una altra i la residència municipal de Juneda va donar material per a avis, que un gerocultor portarà a València.

Joel Guiu, de Bell-lloc, és un dels voluntaris catalans que està des de divendres a València ajudant en tot el que pot els afectats per la dana. Forma part d’un grup de setanta voluntaris, entre els quals n’hi ha alguns de Ponent i va explicar que, entre altres tasques, han habilitat un pavelló de Sedaví com a centre logístic. Dissabte va estar a Torrent i a Paiporta, on va comprovar que “encara no hi havia anat ningú amb uniforme”, amb referència als cossos de seguretat. Només la Policia Local, “que s’està guanyant el cel”, i els voluntaris.

Ahir es van desplaçar a Alfafar, requerits per l’alcalde “perquè els falta gent”, i a Picanya, on la situació, com en totes les poblacions afectades, continua sent apocalíptica. “Carrers estancats, falta d’agents estatals, gent traient aigua de cases, carrers i garatges...”, va relatar, i va detallar que van trobar també “persones a les seues cases que necessitaven medicació i fer-se cures”.

Guiu va detallar que la coordinació del voluntariat es porta a terme des de la pàgina web voluntarisdana.cat i va afirmar que la seua intenció és aconseguir contractar un autocar amb persones voluntàries des de la ciutat de Lleida. Va assegurar que el que més es necessita en aquests moments a les poblacions sinistrades és material per poder desenrunar i buidar aigua, com pales, botes d’aigua de canya alta, grups electrògens, guants i pitets reflectors. Va remarcar que els afectats ja han passat “del xoc a la ràbia”. “Falten mans a tot arreu i veuen negligència” per part dels polítics en relació amb la gestió de la tragèdia, va subratllar.

Ajuda d’urbans, bombers i guàrdies civils i grues de Lleida

La Paeria va indicar ahir que quatre agents de la Guàrdia Urbana de Lleida ja són a València col·laborant amb les tasques de rescat i recuperació a la zona afectada. Avui es preveu que se’ls sumi un altre més. Va afegir que seguint la crida de la direcció general de coordinació de les Policies Locals, 22 efectius de la Policia Local estan pendents d’assignació de tasques i preparats per desplaçar-se, a càrrec de les seues hores lliures. Un guàrdia municipal de Guissona i un policia de Tàrrega també ajuden en la zona afectada.A més, quatre empreses lleidatanes han desplaçat a la zona quatre grues amb els seus corresponents conductors.Així mateix, avui es preveu que parteixi una expedició de Bombers de Lleida cap a València i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil va anunciar que ja ha enviat agents de les quatre demarcacions catalanes.

Fins a 90 litres a Sitges ahir, amb baixos i carrers inundats

Una forta tempesta va descarregar ahir a la tarda entre 50 i 90 litres a Sitges i va inundar diversos carrers, especialment a la zona de Terramar. Les precipitacions també van ser torrencials a Sant Pere de Ribes (65 litres) i Vilanova i la Geltrú (entre 30 i 55). Els Bombers van rebre una trentena d’avisos, bàsicament per inundacions de baixos i garatges o per acumulacions d’aigua a la via pública. Protecció Civil va enviar ahir una alerta als telèfons mòbils dels veïns del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès per pluges torrencials i va aconsellar evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i barrancs.Cap a les 23.00 hores, el Servei Meteorològic de Catalunya va emetre un avís de temps violent al Tarragonès i el Baix Camp, amb possibilitat de grans acumulacions d’aigua, pedra, fort vent i fins i tot trombes o tornados.