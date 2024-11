Un operari porta onze dies a l'UCI en coma induït com a conseqüència d'un accident laboral a Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de 24 anys de Sant Cugat del Vallès porta des del passat 24 d’octubre ingressat en coma induït a l’UCI de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida com a conseqüència d’un accident laboral que va tenir en una empresa de farratges de Balaguer.

Els serveis d’emergència van ser alertats del sinistre a les 14.44 hores d’aquell dia, segons van informar aqust dilluns els Mossos d’Esquadra, que van afegir que l’avís era per l’accident d’un operari que s’havia precipitat des de la coberta d’una nau a les instal·lacions d’una empresa situada al costat de la carretera C-13 a la capital de la Noguera. Hi van acudir patrulles de la policia catalana i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers de la Generalitat també van ser alertats, però no van arribar a intervenir.

El ferit va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Des d’aleshores es troba ingressat a l’UCI en coma induït, intubat, i ha hagut de ser intervingut en tres ocasiones per hemorràgies internes que li afecten diversos òrgans, segons van explicar a aquest diari familiars i amics. A més, el jove també va patir politraumatismes. Esperen que la seua evolució sigui positiva perquè pugui ser trasllat a un hospital de Barcelona.

Respecte al sinistre, es va produir quan, pel que sembla, l’operari, que és tècnic de medi ambient d’una empresa externa on va ocórrer l’accident, estava fent una inspecció de les emissions de la xemeneia i va tenir una aparatosa caiguda. Des de Farratges La Noguera van confirmar ahir que es tractava d’un operari d’una firma externa que estava fent un control. Els Mossos d’Esquadra, com és habitual en aquest tipus de casos, van fer el corresponent informe, que van remetre al departament d’Empresa i Treball.

L’any passat van disminuir al voltant d’un 10 per cent els accidents laborals a Lleida en comparació amb el 2022, segons l’Observatori del Treball de la Generalitat. Del total, el gruix va ser de caràcter lleu, 6.616, mentre que uns altres 53 van ser greus, un 20 per cent més que l’any anterior.

D’altra banda, hi va haver vint sinistres mortals. Aquesta xifra suposa un augment del 42,8 per cent respecte a les recopilades durant l’exercici anterior, quan 14 persones van perdre la vida mentre treballaven. Del total de morts, setze ho van fer en el transcurs de la jornada i quatre in itinere, és a dir, mentre es dirigien al lloc de treball o en tornaven.