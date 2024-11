Tres ferits en dos accidents a Vallfogona i Ribera d'Urgellet

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos persones van resultar ferides a primera hora de la tarda d’ahir al bolcar el vehicle en el qual viatjaven a la carretera C-53 al seu pas pel terme municipal de Vallfogona de Balaguer, segons van informar els Bombers de la Generalitat, que van activar dos dotacions. El sinistre va ocórrer a les 14.40 hores. Poc després, a les 14.53 hores, hi va haver un altre ferit en un accident a la C-14 a Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell. Un vehicle va sortir de la via i una persona va ser traslladada a l’hospital de la Seu d’Urgell. L’Alt Urgell va registrar ahir un altre sinistre en el qual no constaven ferits. Va ocórrer a les 9.30 hores a l’N-260 al Pont de Bar, quan un turisme va sortir de la via i va acabar bolcant. Els Bombers van activar dos dotacions. A Lleida ciutat, hi va haver un xoc entre una moto i un cotxe a Estudi General.

D’altra banda, un accident amb un camió i dos cotxes implicats va obligar a tallar ahir l’Eix Transversal a Sant Pere Sallavinera, al Bages (foto). Els Bombers van rescatar el camioner.