Montferrer crea una app mòbil per atreure més turistes

Montferrer i Castellbò ha posat en marxa una aplicació mòbil per incrementar l’afluència de visitants al municipi i el seu temps de permanència. Ho fa per “generar més oportunitats i donar a conèixer l’oferta dels productes i serveis locals” que s’ofereixen.

Es tracta de l’eina AppMont, plataforma creada per ensenyar el municipi turísticament i que incorpora rutes per la naturalesa (amb integració amb l’aplicació web de Wikiloc), tant a peu com amb bicicleta de muntanya (BTT) o carretera, i un gran directori geolocalitzat de serveis i empreses del sector turístic d’aquest municipi de l’Alt Urgell. A més, permet una comunicació bidireccional entre l’ajuntament i el ciutadà, convertint-se en un canal d’incidències i comunicació. En aquest sentit, el sistema incorpora una agenda amb les activitats culturals i lúdiques així com un enllaç amb el xat, via WhatsApp, amb els diferents nuclis del municipi i un contacte directe amb el consistori. Fonts de l’ajuntament van explicar que l’app és fàcil d’utilitzar, gratuïta i no necessita registres ni inscripcions. Esperen que potenciï la comunicació i “generi fidelització” per part dels ciutadans “per la recepció d’alertes sobre notícies i incidències”. Per altra banda, les mateixes fonts van assenyalar que la proposta turística pretén “posar de relleu els recursos turístics del poble i redistribuir el moviment econòmic, generant despesa als agents locals i donant peu a conèixer activitats, sectors i recursos menys destacats”. Al seu torn, la iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració econòmica de la Diputació.