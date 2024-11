La CHE insta tota la població a consultar si viu en zona inundable

El president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Carlos Arrazola, va instar ahir tota la població a consultar els mapes d’inundabilitat perquè “tothom sàpiga si està en una zona poc o molt inundable” com una manera de prevenir riscos davant de futures riuades. Aquests mapes estan actualment en revisió i es poden consultar al web de la Confederació (www.chebro.es).

Les declaracions d’Arrazola se sumen a l’anunci de la Generalitat després de la reunió del Consell Executiu de dimarts en el sentit que es revisaran tots els plans de protecció i totes les zones inundables per comprovar que no es porten a terme usos prohibits per la llei.

El president de la CHE va instar a “ser més reflexius” davant de tempestes com la dana que ha sacsejat la Mediterrània des de fa una setmana perquè “aquests fenòmens són cada vegada més freqüents” i alhora va reconèixer que la dramàtica gota freda (que ha causat 219 morts i 89 desapareguts al País Valencià, segons les xifres oficials) marcarà “un abans i un després en la realitat hidràulica” més enllà fins i tot de l’Estat espanyol. Ho va dir poc abans de presidir la reunió de l’assemblea d’usuaris de la CHE ahir al matí a Saragossa. Precisament, la CHE va emetre ahir a la tarda un avís per pluges intenses i risc de desbordament en alguns barrancs i cursos de Lleida. Va ocórrer a Torà, on un aiguat de 66 litres en un curt termini de temps va negar els carrers del centre i va desbocar la Riera de Cellers. Els Bombers van efectuar tres sortides. En aquest punt una intensa avinguda va causar la mort l’any 1987 de sis nens. D’altra banda, a Ponts, l’ajuntament va alertar del tall del camí d’Oliola per perill de desbordament del riu Llobregós. A més, els Bombers van actuar també al Llobregós, a la C-1412A i a l’LV-3003 a Ivorra.

Lleida farà el mur de Grenyana i altres actuacions per abaixar el risc

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va reiterar que la Paeria “està a punt d’ajudicar” la redacció del projecte per ampliar el mur de contenció de Grenyana, necessari per emprendre obres com el nou institut de Cappont ja que el barri està en zona inundable. La CHE “ha detectat tres punts crítics més que requeriran petites intervencions” a l’encreuament de l’avinguda de Tortosa amb l’avinguda del Segre sota el pont; l’avinguda Blondel davant de la Paeria; i l’avinguda Tarradellas a la passarel·la del Noguerola. La Paeria prepara la licitació d’aquests projectes i per al mur de Grenyana confia a comptar amb suport estatal.