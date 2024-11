Aran, damb 9 vigilants, rejècte aué dia auer policia

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

En plen debat sus era hujuda de policies locaus de municipis petiti tàs granes ciutats, cap ajuntament dera Val d’Aran dispause actuaument d’aguesta figura. Era majoria d’eri coincidissen en qu’eth sòn pressupòst non pòt assomir es còsti que compòrte compdar damb agents formadi en Institut de Seguretat de Policia de Catalonha (ISPC), eth salari des quaus oscile ath torn des 30.000 èuros, a çò que cau somar tanben eth còst miei per formacion, que supère es 23.000 èuros.

Per aquerò, Vielha e Mijaran e Naut Aran, que dispausen de sies e tres vigilants municipaus, respectivaments, que trabalhen peth compliment des ordeances e normatives e se coordinen damb Mòssos d’Esquadra tà garantir er ordenament public, tanpòc trapen eth besonh d’incorporar policies locaus as sues plantilhes.En cas deth caplòc, eth baile, Juan Antonio Serrano, explique que “credem qu’er impacte ena seguretat ciutadana d’auer policies locaus non serie tant gran, per çò que priorizam d’auti servicis a nivèu pressupostari”. Pera sua part, eth baile de Naut Aran, César Ruiz-Canela, diguec qu’en sòn cas “non ei un ahèr pressupostari, mès qu’es tres vigilants municipaus que i a actuaument atien toti es besonhs que sorgissen en dia a dia”.Per un aute costat, municipis mès petiti coma Bossòst o Les òc que se plantejarien incorporar era figura d’un vigilant municipau -que non a capacitat de sancion mès òc de denóncia-, totun descarten hè’c per manca de pressupòst. “Non ei un ahèr prioritari tà nosati, pr’amor qu’es indicadors de criminalitat actuaus ena zòna son baishi e mos amassam damb freqüéncia damb era rèsta de còssi de seguretat”, explique Andrèu Cortés, baile de Les.Pera sua part, Montse de Burgos, bailessa de Bossòst, explique que “en un municipi coma eth nòste, non sonque mos manque aguesta figura de seguretat ciutadana, mès tanben tecnics entath corrècte foncionament deth consistòri en aspèctes urbanistics, d’òci, culturaus o esportius, entre d’auti”.Ahigec que “auem un govèrn supramunicipau damb pro recorsi tà apropar aguesta figura a municipis que non pòden per eri madeishi de bèra auta forma”, ath viatge que rebrembèc que “auem totes es competéncies traspassades as Mòssos d’Esquadra”.

Era bailessa de Bossòst plantegèc qu’eth Conselh apròpe era figura de policia o vigilant en sòn municipi