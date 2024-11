Crim de les Borges Blanques: Un assassinat a sang freda o legítima defensa?

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jurat popular format per sis homes i cinc dones –dos dels quals suplents– haurà de decidir si condemna per assassinat o absol Jesús Giménez Giménez, el jove que va confessar haver matat Karol Mrizo , un veí de les Borges Blanques de 34 anys, el 9 d’octubre del 2022.

Ahir va començar el judici a l’Audiència de Lleida amb la formació del jurat popular –el primer a la demarcació des d’octubre de l’any passat–, la lectura dels informes previs i les exposicions de la Fiscalia, l’acusació particular i la defensa. Tant el Ministeri Públic com el lletrat de la família de la víctima, Daniel Ibars, mantenen que l’acusat és autor d’un delicte d’assassinat –afirmen que va actuar amb traïdoria i sense que la víctima pogués defensar-se– i demanen penes de 20 i 25 anys de presó, respectivament.

En canvi, l’advocat defensor defensa que el seu client ha de ser absolt perquè se l’acusa d’un delicte que no va cometre i que va actuar en legítima defensa. “La víctima no tenia cap arma i no va tenir possibilitat de defensar-se”, va afirmar la fiscal, Pilar Mesalles. Per la seua part, Ibars va assegurar que “al meu client el van matar a sang freda i el van deixar abandonat. Hi ha una única veritat, va actuar a traïció i de manera sorprenent. Li va clavar el ganivet de 36 centímetres de fulla per matar-lo”.

Finalment, l’advocat defensor va recordar el cas Wanninkhof (una dona que va ser condemnada per un crim i que es va demostrar posteriorment que era innocent) i va afirmar que “va ser una baralla acalorada i la vida del meu client corria perill”.

L’arma: un ganivet de pernil de 36 cm de fulla

El judici continuarà avui amb la declaració dels mossos d’esquadra que van investigar el cas i dels agents de la Policia Local de les Borges. L’acusat declararà l’últim, presumiblement dijous, en una vista oral que s’allargarà tota la setmana.El crim es va produir la tarda del diumenge 9 d’octubre del 2022. Aquell dia, cap a les 15.00 hores, Karol Mrizo, la seua parella i el seu pare van quedar amb la família de l’acusat, als quals recriminaven que un d’ells els havia entrat a robar al domicili.

Unes dos hores després, hi va haver una nova trobada en un pàrquing situat entre l’avinguda de la Sardana i el carrer Comerç. Va ser allà on Jesús Giménez Giménez, segons els escrits d’acusació, va treure un ganivet de pernil de 36 centímetres de llarg i li va clavar a Karol Mrizo a l’abdomen, “de manera sorprenent i sense que pogués defensar-se”. L’agressor va fugir amb els seus familiars i va tirar el ganivet en un solar, on va ser recuperat pels Mossos.

La víctima va resultar greument ferida i va ser traslladada inicialment al CAP i, posteriorment, a l’Arnau de Vilanova, on va morir. La causa de la mort va ser “un xoc hipovolèmic secundari a la ruptura d’aorta toràcica per arma blanca”.