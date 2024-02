Demanen 25 anys per a un acusat d'assassinar un veí de les Borges Blanques

Jesús Giménez Giménez, l’homicida confés de Karol Mrizo, un veí de les Borges Blanques de 34 anys, s’enfrontarà a una petició de fins 25 anys de presó, segons ha pogut saber aquest diari. Tant la Fiscalia com la família de la víctima, que exerceix l’acusació particular i està representada pel lletrat Daniel Ibars, l’acusen d’un delicte d’assassinat amb traïdoria per un crim que es va produir el 9 d’octubre del 2022 a la capital de les Garrigues. El Ministeri Públic sol·licita per a l’acusat, que està en presó preventiva des que es va lliurar als Mossos d’Esquadra, una pena de 20 anys de presó i que indemnitzi la parella i el pare del mort amb 125.000 euros.

Per la seua part, l’acusació particular eleva la petició fins als 25 anys i sol·licita que se li imposin sengles ordres d’allunyament durant 10 anys més i que els indemnitzi amb 179.700 euros. Per la seua part, la defensa de l’acusat –que va canviar d’advocat fa uns mesos– demana l’absolució al considerar que no és l’autor de l’homicidi malgrat que ho ha confessat en múltiples ocasions.

El crim es va produir la tarda del diumenge 9 d’octubre del 2022. Aquell dia, cap a les 15.00 hores, Karol Mrizo, la seua parella i el seu pare van quedar amb la família de l’acusat, als quals recriminaven que un d’ells els havia entrat a robar al domicili. Unes dos hores després, hi va haver un nou encontre en un pàrquing situat entre l’avinguda de la Sardana i el carrer Comerç de la capital de les Garrigues. Va ser allà on Jesús Giménez Giménez, segons els escrits d’acusació, va treure un ganivet de pernil de 36 centímetres de llarg i li va clavar a Karol Mrizo a l’abdomen, “de manera sorprenent i sense que pogués defensar-se”. L’agressor va fugir amb la col·laboració dels seus familiars i va tirar el ganivet en un solar, on va ser recuperat pels Mossos.

La víctima va resultar greument ferida i va ser traslladada inicialment al CAP i, posteriorment, a l’hospital Arnau de Vilanova, on va morir a les 19.10 hores. La causa de la mort va ser “un xoc hipovolèmic secundari a la ruptura d’aorta toràcica per arma blanca”. Dos dies després, el presumpte autor es va entregar a la comissaria dels Mossos a Lleida, on va confessar.

El maig de l’any passat, es va fer la reconstrucció del crim. Van declarar l’homicida confés i el seu amic –investigat com a cooperador i que ha estat eximit–. Giménez, de 25 anys, va reiterar que es va discutir amb la víctima perquè acusava un dels seus germans de robar-li dos quilos de marihuana. Segons la seua versió, la víctima portava una barra de ferro i el va agafar pel pit i es va defensar.