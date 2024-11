Crim de les Borges Blanques: “de 36 cm de fulla, el ganivet tenia sang fins als 32”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“El ganivet, tipus de pernil, era de 45 centímetres de llarg, amb una fulla de 36, i hi havia restes de sang fins als 32. A més estava doblegat per la força exercida”. D’aquesta forma va descriure ahir el responsable de la Policia Científica dels Mossos d’Esquadra a Lleida davant del jurat popular de l’Audiència els indicis que van trobar en l’arma homicida del crim que hi va haver el 9 d’octubre de 2022 a les Borges Blanques.

Altres agents de la unitat l’havien trobat tirat al pati d’una casa, a uns 100 metres del lloc de l’agressió. Els policies van dir que no havien localitzat cap altra arma a la zona. El subinspector dels Mossos que va dirigir la investigació va explicar que “vam recollir la informació de testimonis, i tots ells van relatar qui havia estat l’autor. Ens vam centrar en la seua recerca i en la de l’arma del crim”.

Sobre la detenció de l’acusat, va afirmar que “jo mateix la vaig practicar dos dies després quan es va presentar a comissaria acompanyat per un advocat. Va confessar-ne l’autoria”. Sobre si l’agressió va ser motivada per un robatori de droga –plantejat per l’advocat defensor– va assenyalar que “vam saber que hi va haver una discussió prèvia per un robatori de marihuana que no es va poder acreditar”.

Tampoc no van trobar una barra de ferro que l’acusat va dir que la víctima va esgrimir. En canvi, entre les pertinences d’aquest sí que hi havia una navalla. Al seu torn, en una furgoneta de familiars de l’acusat que van abandonar també van trobar un ganivet amb serra tipus forner.

Avui declaren una desena de familiars i testimonis

El judici contra J.G.G. celebrarà avui la tercera sessió en la qual es preveu que declarin una desena de persones, entre familiars de l’acusat i de la víctima i testimonis. Val a recordar que diverses persones van presenciar l’aldarull, que va tenir lloc a la tarda en un pàrquing situat entre l’avinguda de la Sardana i el carrer Comerç i prop d’un bar. La Fiscalia i l’acusació particular, que exerceix l’advocat Daniel Ibars, mantenen que l’acusat és autor d’un delicte d’assassinat –afirmen que va actuar amb traïdoria i sense que la víctima es pogués defensar– i demanen dos penes de 20 i 25 anys de presó, respectivament. La defensa en demana l’absolució.