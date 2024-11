El Parlament insta el Govern a aprovar la llei d'alta muntanya durant el primer trimestre del 2025

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parlament ha aprovat una moció de Junts per instar el Govern a aprovar la llei d'alta muntanya durant el primer trimestre del 2025. A banda, s'ha aprovat instar el Govern a licitar, abans del febrer del 2025, la segona fase de millora de la L-512 i C-1412, el Port de Comiols. També s'ha demanat a l'executiu que presenti a la Comissió de Territori i Habitatge durant el primer trimestre del 2025 el conveni signat amb el govern espanyol per la millora de la N-260 al seu pas per la demarcació de Lleida, amb un import de 260 milions d'euros fins al 2030.

Entre els punts aprovats, també hi ha el que demana executar les obres pressupostades per al 2023, així com tot el pla d'actuacions previst per a protegir el Port de la Bonaigua i adjacents de possibles allaus, amb una inversió prevista de 15 milions d'euros fins al 2030.

Els grups també han reclamat al Govern que exigeixi a l'Estat que executi les variants previstes i pressupostades de Gerri de la Sal i la Pobla de Segur de la N-260, sense que vagin a càrrec del conveni que van signar el govern espanyol i la Generalitat.