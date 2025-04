Fins a 203 guals no paguen la taxa a Ciutat Jardí de Lleida: "els seus propietaris són d’un barri acomodat que es neguen a pagar"

Veïns de Ciutat Jardí de Lleida han comptabilitzat fins a 203 guals sense declarar al barri, per la qual cosa no estan pagant la taxa municipal malgrat que des del 2012 és obligatori tenir-los registrats. Una situació que han fet pública veïns d’aquesta zona de la ciutat “indignats” amb “la deixadesa” de l’ajuntament en aquest aspecte i després d’una revisió exhaustiva de tots els guals. Segons les seues dades, a la zona entre l’Arborètum, la plaça de les Valls i la facultat d’Agrònoms hi ha 115 guals sense registrar, a la del Tennis Lleida, 56, a Vila Montcada, 26, mentre que als Xalets Blancs n’han detectat 6.

La suma total és de 203 guals i aquests veïns critiquen que els seus propietaris són “d’un barri acomodat de Lleida que es neguen a pagar l’impost de la taxa per tenir la llicència de gual que utilitzen cada dia. Un frau per part dels propietaris amb la connivència dels diferents govern municipals que hem tingut”. Van recordar que només amb els guals “il·legals” de Ciutat Jardí la Paeria recaptaria uns 30.000 euros. “Els veïns que estan al corrent dels tributs se senten discriminats i exigim que, com en altres rebuts impagats al consistori, es faci complir la llei, se’ls apliqui sancions i el cobrament dels rebuts pendents que corresponguin”, van assenyalar els veïns. Van afegir que aquest problema afecta més barris però no de forma tan exagerada” com a Ciutat Jardí.

El president veïnal, Ramir Bonet, va admetre que “fa anys que la Paeria va instar els veïns a declarar els guals, però conec de casos que no han volgut fer-ho malgrat que poguessin rebre multes, que desconec si les han rebut. En qualsevol cas, la majoria de guals sí que estan registrats”, va afegir.

La Paeria va informar per la seua part que ha iniciat una inspecció de guals a tota la ciutat per saber-ne el nombre exacte, quins no estan registrats “i si fos el cas, sancionar-los”.