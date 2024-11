Demanen més de 9 anys de presó a un home per intentar envestir amb el cotxe la seva cunyada a Castellserà

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Fiscalia demana una condemna de 9 anys i tres mesos de presó per a un home acusat dels delictes de temptativa d'homicidi, amenaces i trencament de condemna continuat. L'escrit acusatori recull que els fets van tenir lloc el 12 de juny de 2023 a Castellserà (Urgell), quan el processat conduïa el seu vehicle i va intentar envestir la seva cunyada al carrer. Segons el Ministeri Públic, l'acusat va perpetrar l'acció amb "la intenció de posar fi a la vida" de la dona, tot i que ella es va poder resguardar en una escletxa d'un edifici. Més tard, afegeix el fiscal, l'home va contactar per telèfon amb la seva cunyada i la va amenaçar de mort amb expressions com "enviaré gent a matar-te" o "volaré la teva casa amb granades".

La persona que serà jutjada dijous vinent a l'Audiència de Lleida tenia una ordre d'allunyament dictada pel jutjat de Balaguer i ja havia estat processada anteriorment per trencaments de condemna. Va ingressar a presó preventiva tres dies després dels fets.

Concretament, fiscalia sol·licita 7 anys pel delicte de temptativa d'homicidi, 1 any i 3 mesos pel trencament de condemna -ja que l'acusat és reincident- i 1 any per les amenaces de mort. A més, demana que pagui l'import del mòbil malmès de la dona arran de l'intent d'envestida.