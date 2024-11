El Govern desbloqueja el reg de la Conca de Tremp després de 10 anys aturat

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Infraestructures de la Generalitat ha licitat per 9,9 milions d’euros les obres de la segona fase per a l’ampliació i modernització dels regs de la Conca de Tremp. D’aquesta manera, reprèn la construcció d’1,8 quilòmetres que falten de la canonada general, que té una longitud total de 3, i que va quedar paralitzada el 2015 per problemes pressupostaris, segons va explicar el president de la comunitat de regants, Josep Duran.

Les obres de la primera fase van començar el 2011 i van patir diverses vicissituds, primer amb l’empresa constructora i després per falta de diners, fet que va deixar la conducció principal a mitges. Actualment, està executat més d’un quilòmetre i la captació al pantà de Sant Antoni. L’elevat pressupost es justifica a causa de l’orografia de la zona, ja que cal salvar forts pendents i travessar el riu Noguera Pallaresa per substituir l’antic subministrament per gravetat per un altre a pressió i ampliar l’actual superfície regable de les 1.800 hectàrees del Reg Vell fins a les més de 4.500 previstes en el projecte, segons va indicar Duran. El reg de Tremp beneficia els municipis de Tremp, Talarn, Isona i Conca Dellà, Castell de Mur, Gavet de la Conca i Llimiana.

Duran va puntualitzar que ha costat més de dos anys de treballs reprendre el projecte per aconseguir el suport dels més de 1.150 regants afectats per la reconversió del reg. De fet, la previsió era que la conducció general estigués a punt el 2018. “Hem hagut de convèncer l’administració de la necessitat de modernitzar aquest regadiu reivindicant el projecte i fins i tot recollint firmes per reiniciar la tramitació i reprendre la construcció de la canonada principal”, va assenyalar el president, que va indicar que tots els beneficiaris hi estan d’acord.

La previsió és que tota la conducció principal estigui acabada el 2027. “Aleshores quedarà pendent tota la xarxa secundària i terciària que porti l’aigua a les finques.” Duran va incidir en el fet que espera que no hi hagi problemes en el procés de licitació i que les obres puguin adjudicar-se a una constructora que les desenvolupi sense interrupcions, com va passar durant la primera fase, la qual cosa va generar les queixes i el malestar dels regants que des de fa anys reivindiquen la renovació del reg. Va assenyalar que malgrat que el primer tram de la conducció general està a punt des del 2015 “no serà necessària cap revisió ja que es troba en bon estat”.

El 2014 la inversió total per portar a terme tota la reconversió del regadiu estava valorada en més de 60 milions d’euros. La primera intervenció es va adjudicar per 8 milions d’euros però només es van arribar a executar dos. S’ha hagut de fer una revisió de preus per l’augment de costos de materials i mà d’obra.