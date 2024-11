Cultura inicia els tràmits per declarar BCIN Cal Macià

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Cultura ha iniciat els tràmits per declarar la casa Vallmanya de Macià, a Alcarràs, com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Lloc Històric. La negociació perquè les administracions compressin l’immoble, que requereix actuacions urgents per salvaguardar-ne la integritat, va quedar embussada al demanar el seu propietari molt més del pressupostat, però la incoació de la declaració com a BCIN atorga a Cultura i a l’ajuntament d’Alcarràs la potestat per portar a terme obres a la casa subsidiàriament, a més d’iniciar-ne l’expropiació.

L’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va explicar que “com a ajuntament no tenim capacitat per iniciar un procés d’expropiació” i va afegir que “encara estem negociant un acord amb el seu propietari, però si no veiem fruits demanarem a Cultura que intervingui”. El consistori havia fet un requeriment al propietari de l’immoble, catalogat fins ara com a Bé Cultural d’Interès Local, perquè actués d’urgència, però aquest va presentar al·legacions.

Per la seua part, membres de la plataforma Salvem Cal Macià van explicar que “ens alegrem de l’inici dels tràmits, però emplacem les administracions perquè donin per finalitzades les negociacions i perquè utilitzin les eines de les quals disposen per recuperar l’edifici”.