El nombre de cases rurals a Lleida augmenta un 127% en vint anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les cases de turisme rural registrades a la demarcació de Lleida han augmentat un 127% en poc més de vint anys: ara n’hi ha 695, mentre que el 2002 n’hi havia 306. Ofereixen 5.193 places d’allotjament, quan dos dècades enrere eren 2.044; en aquest cas, l’increment ha estat encara més gran, del 154%. La immensa majoria d’aquestes cases són a l’Alt Pirineu i el Prepirineu, encara que durant aquest període l’oferta també ha crescut a les comarques del pla de Lleida. Les comarques del Sobirà, Solsonès i Alt Urgell concentren el 72% de l’oferta. El president de la federació de Cases Rurals de Lleida, Mario Mata, va encapçalar ahir l’acte de celebració del 30 aniversari de l’entitat celebrat a la Pobla de Segur. Mata va reivindicar els “punts forts” d’aquests allotjaments, en un context d’augment d’altres opcions: va destacar la proximitat del client i el fet que els seus responsables exerceixen de “prescriptors del territori” i “contribueixen a l’arrelament territorial, la qual cosa no ocorre amb els allotjaments turístics”.

El director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, va explicar que actualment el sector rep cada any uns 100.000 turistes, que fan més de 200.000 pernoctacions, és a dir, una mitjana de dos nits per client. Va esmentar que el gremi genera uns 700 llocs de treball. La primera casa que va formar part de la federació va ser Casa Matavet de Garòs, a la Val d’Aran. La responsable de l’allotjament, Tere Delupe, va explicar a l’ACN que quan es van incorporar a aquesta entitat el seu establiment portava més de vint anys funcionant, per la qual cosa ja sumen més de 50 anys d’activitat turística. Després d’aquesta, el segon membre més antic de la federació és un altre establiment aranès: Casa Rural Ramon, de Baish Aran. El van seguir altres de l’Alta Ribagorça i el Sobirà.