Un carril tallat a l'AP-2 a causa de la boira

La densa boira va obligar ahir a tallar un carril de l’AP-2 a les Garrigues entre Juneda i Castelldans en un tram de sis quilòmetres i va dificultar la circulació en bona part de les comarques del pla fins al migdia. Durant la matinada es va tancar el carril de l’esquerra en els dos sentits i es va limitar la velocitat, que va arribar a descendir a 60 quilòmetres per hora des de les 5.30 h de la matinada fins a les 13.30 h del migdia, quan es va elevar a 80 quilòmetres per hora, a 100 a les 14.00 i es va normalitzar a les 14.30 h. No obstant, a les 17.37 de la tarda es va tornar a limitar la velocitat a 60 quilòmetres per hora. A les limitacions de velocitat s’hi va sumar el sistema de seguretat amb làser i balises que hi ha a l’autopista per delimitar els carrils de la calçada i donar més visibilitat a la circulació. A la tarda, la visibilitat es va reduir en pràcticament tot el pla. Trànsit va activar alertes per boira a l’A-2 entre Bell-lloc i Soses.