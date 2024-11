Dos incendis danyen diversos habitatges a Arròs i Almenar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Pompièrs d’Aran i els Bombers de la Generalitat van extingir ahir de matinada un incendi que es va originar en una borda a Arròs, a la Val d’Aran, i va afectar unes altres tres cases. L’avís es va donar cap a les 4.00 hores. L’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, va explicar que el foc es va estendre per la teulada a altres habitatges que eren al costat. Fins al lloc es van activar ràpidament 11 dotacions dels Pompièrs i una dels Bombers que van extingir el foc, que va cremar completament la borda, i van evitar que les flames es propaguessin més. S’investiga si la causa va ser un problema elèctric. Serrano va assenyalar que a la borda no vivia ningú i que l’altra casa és una segona residència. L’ajuntament s’ha posat a disposició de les dos famílies afectades per al que necessitin. L’alcalde va destacar que no hi va haver ferits però sí danys materials significatius.

A Almenar, fins a set dotacions dels Bombers van treballar per extingir un incendi a les golfes i la teulada d’un habitatge unifamiliar al carrer Orient. No hi va haver ferits però la família no podrà passar la nit a l’habitatge, van assenyalar. També hi va haver focs de vegetació a Vilanova de la Barca i a Puiggròs.