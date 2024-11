Formen 200 persones per eliminar conills i reduir danys en l'agricultura

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d'Agricultura imparteix des de fa setmanes un curs per qualificar persones per aplicar accions de control de fauna cinegètica per capturar de forma eficient diferents espècies i reduir els danys causats per aquests animals, que provoquen importants pèrdues en l'agricultura. En mig any l'han rebut 200 persones.

Unes 200 persones, principalment agricultors, s’hauran format des del maig i fins a finals d’any per poder capturar de forma més eficient i eficaç la fauna cinegètica amb sobrepoblació i reduir els danys causats per aquests animals. Es tracta d’una formació que imparteix la conselleria d’Agricultura en la qual els participants han de superar un curs de 15 hores, tant teòric com pràctic, per obtenir un títol que els qualifica per executar accions de control poblacional d’espècies cinegètiques.

Josep Jovaní, cap de la secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continentals Terres de l’Ebre, va explicar ahir a Verdú que “la fauna cinegètica és un problema global i d’interès públic, i els danys que ocasiona avui dia fan que hagi d’estar controlada des d’un punt de vista més professional, no únicament des de la caça clàssica”. Jovaní va destacar que “l’objectiu d’aquest curs –que s’imparteix en diferents escoles agràries de Catalunya, entre les quals hi ha les de Tàrrega i de Talarn– és introduir una nova manera de capturar fauna cinegètica més eficient i eficaç”. Jovaní va insistir en la importància de la “seguretat”, un dels temes en els quals incideix més en la formació, “tant per als mateixos usuaris com per a les persones del medi”, va assegurar.

Jovaní va posar de relleu l’aposta del departament d’Agricultura per aquesta formació perquè és “necessària” ja que “cada vegada hi ha menys caçadors”, l’activitat dels quals és fonamental, però “hem de tenir la gent preparada per al que pugui passar”. En aquest sentit, es va mostrar convençut que “els danys per la fauna cinegètica continuaran existint sempre”. El curs, del qual ja s’han fet vuit edicions, inclou proves de tir i exposa diferents sistemes com les gàbies trampa per als conills i els senglars alhora que familiaritza els inscrits amb dispositius de captura nocturna amb visors. Les escoles agràries ja estan oferint noves edicions de cara a l’any que ve amb molta demanda, alguns fins i tot ja estan plens. Ahir un grup d’alumnes va fer pràctiques al camp de tir de Torres de Segre i va analitzar gàbies trampa en camps d’Anglesola.

«Ja podem reduir danys»

“Aquesta formació permetrà que nosaltres mateixos controlem la població de fauna cinegètica i d’aquesta forma contribuirem a reduir els danys que estem patint i a tenir les espècies més controlades, ja que ens ocasionen moltes pèrdues econòmiques. La fauna cinegètica és un greu problema i, encara que no té solució, això és una eina més per combatre-la. El curs és interessant i incideix molt en la seguretat, molt important.”