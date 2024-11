La seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu a Llavorsí va acollir divendres una jornada per impulsar i conformar l’associació de persones amigues del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Una vintena de participants van debatre sobre les accions per desenvolupar així com definir els estatuts de la futura associació, que vetllarà per la conservació a través del voluntariat dels participants.