Un aparatós incendi calcina una granja de porcs a Alcarràs

Un aparatós incendi va cremar completament a primera hora de la tarda d’ahir una granja de porcs a Alcarràs. No hi va haver ferits ni animals morts perquè l’explotació era buida perquè estaven fent tasques de neteja. L’incendi va provocar una densa columna de fum que podia veure’s a quilòmetres de distància. L’incendi es va declarar a les 13.02 hores en una explotació ramadera situada al quilòmetre 5 de la carretera L-800. Els Bombers de la Generalitat van activar sis dotacions que, quan van arribar, van comprovar que el foc estava completament desenvolupat. A les 14.18 hores el van donar per extingit. Posteriorment, els efectius van procedir a ventilar la granja i fer una revisió. L’estructura no hauria resultat danyada. Pel que fa a l’origen, s’hauria produït en un motor de l’explotació. Pel que sembla s’estaven efectuant treballs de neteja a la granja, per la qual cosa no hi havia porcs a l’interior malgrat que estava prevista omplir-la en els pròxims dies.

D’altra banda, quatre dotacions van treballar durant tota la matinada d’ahir en l’extinció d’un foc a la coberta d’una masia abandonada a Ponts. Els Bombers de la Generalitat van ser alertats a les 23.48 hores de diumenge. Va tenir lloc en un immoble situat al costat de la carretera C-14.