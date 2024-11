Condemnen un professor de guitarra per abusar d'una alumna a Vielha

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat a cinc anys de presó D.R.R., el professor de guitarra d'una acadèmia de música de Vielha –actualment tancada– per abusar d'una alumna des dels 11 anys. Els fets van tenir lloc entre els anys 2015 i 2017. El tribunal considera provat que “l’acusat, aprofitant els moments en què impartia classe de guitarra, va dur a terme els fets sexuals abusius en la manera com ha explicat la denunciant. De tot això estimem que concorre prova suficient per donar per desvirtuada la presumpció d'innocència”.

Cal recordar que l'acusat ja va ser condemnat per forçar una dona a Gausac. Així ho van explicar els agents dels Mossos d’Esquadra al judici que va tenir lloc l'octubre passat. "Sabíem qui era perquè hi havia altres denúncies d'alumnes de l'acadèmia i perquè havia estat condemnat a un any i mig de presó per l'agressió sexual a una noia, més gran, a Gausac", van explicar al tribunal. Es tracta d’uns antecedents no computables per a aquest cas. Així mateix, cal recordar que, com ja va avançar aquest diari, va ser absolt el 2019 d'abusos a una altra alumna per manca de proves.

A més dels cinc anys de presó com a autor d'un delicte continuat d'abusos sexuals a menor de 16 anys concorrent l'agreujant específica de prevaliment, també li imposa inhabilitació especial per a qualsevol professió, ofici o activitats siguin retribuïts o no que comportin contacte regular i directe amb persones menors durant 8 anys. Així mateix, s'imposa al condemnat la prohibició d'aproximar-se en una distància de 200 metres al seu domicili, lloc d'estudi o treball o on es trobi, i de comunicació amb qualsevol per mitjà del termini de 6 anys. També li imposen la mesura de llibertat vigilada per un període de 5 anys després de la pena privativa de llibertat. També indemnitzarà la víctima amb 40.000 euros en concepte de responsabilitat civil. La sentència no és ferma i pot ser recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.