El consell aprova el pressupost per al 2025, de 15,3 milions d'euros

El consell comarcal del Pla d’Urgell va aprovar ahir en un ple extraordinari el pressupost per al 2025, que ascendeix a 15,3 milions d’euros, un 4% més que els de l’actual exercici. El capítol d’inversions contempla una partida d’un milió d’euros que es destinaran a millores en temes ambientals, que inclouran actuacions en equipaments com l’abocador comarcal de Castellnou de Seana o per guanyar efectivitat a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) dels diferents municipis del Pla. També inclouran actuacions en temes d’atenció social, educatius i també de desenvolupament local i promoció econòmica.

El 30% del pressupost del 2025, uns 4,5 milions d’euros, es destinarà al capítol de personal. En aquest sentit, val a destacar l’increment de treballadors en diverses àrees, entre altres, amb una plaça de tècnic LGTBI.

L’entitat compta amb uns 110 empleats, dels quals vuitanta-cinc són fixos. Per una altra banda, el ple de la corporació, celebrat a la seua seu a la ciutat de Mollerussa, també va aprovar ampliar la celebració de plens ordinaris que es portaran a terme mensualment amb l’objectiu d’agilitzar la tramitació dels assumptes pendents i millorar l’eficiència a la presa de decisions.