Marihuana amb control remot en una casa

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar la setmana passada una plantació de marihuana oculta en una casa de la plaça Bisbe Coll d’Ivars i entre divendres i dilluns van detenir el propietari de l’immoble i el presumpte responsable de la plantació, els dos de 46 anys i amb antecedents per drogues. En l’escorcoll, practicat dimecres passat, van trobar 624 plantes, 1.416 planters en fase de creixement i 1,4 quilos de cabdells amb un valor de 70.000 euros. La plantació disposava de connexió a internet i tot un sistema domòtic de control i seguretat amb càmeres i alarmes d’obertura. D’aquesta forma podien limitar molt el temps d’estada a la casa i controlar-la amb el mínim esforç.

L’immoble, on antigament hi havia una perruqueria, estava tancat, però s’havien fet reformes. Els tècnics de la companyia elèctrica van constatar que existia un consum fraudulent per alguna manipulació de la connexió. En l’escorcoll van localitzar una complexa instal·lació de cultiu de marihuana però no es va localitzar cap persona. A més, feien obres per ampliar la plantació. Divendres passat els investigadors van detenir a Mollerussa el propietari de la casa i aquest dilluns van arrestar a Lleida la persona que suposadament cuidava la plantació.