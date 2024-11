De Baqueira Beret a Tavascan: Descobreix les novetats de les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada passada d'esquí va ser excepcionalment bona per a les estacions del Pirineu de Lleida , que van aconseguir captar un de cada tres esquiadors de l'Estat espanyol i a tres de cada quatre catalans (72%). Segons es va informar en la presentació de la nova temporada, es tracta de les millors xifres percentuals registrades en, almenys, els últims deu anys.

Les estacions d'esquí lleidatanes, que inclouen complexos d'esquí alpí com Baqueira-Beret, Boí Taüll, Port Ainé, Espot, Port del Comte i Tavascan, així com centres d'esquí nòrdic com Sant Joan de l'Erm, Tuixent-la Vansa, Virós-Vallferrera, Lles de Cerdanya i Aransa, van superar els 1.400.000 forfets venuts. Aquesta xifra representa un increment significatiu respecte a temporades anteriors i evidencia l'atractiu creixent del Pirineu lleidatà com a destinació d'esquí.

Millores i novetats per a la nova temporada

De cara a la temporada vinent, que Baqueira-Beret espera poder iniciar pel pont de la Puríssima, les estacions d'esquí lleidatanes han realitzat diverses millores i incorporat novetats per mantenir i fins i tot superar els excel·lents resultats obtinguts. Entre les actuacions més destacades es troben:

Baqueira-Beret commemora el seu 60è aniversari, reperfila diverses pistes, remodela els serveis de la cota 1.500 i s'afegeix a l'Indy Pass, el forfet de temporada més important dels Estats Units.

commemora el seu 60è aniversari, reperfila diverses pistes, remodela els serveis de la cota 1.500 i s'afegeix a l'Indy Pass, el forfet de temporada més important dels Estats Units. Espot posa en marxa punts de recàrrega, estrena un mirador i millora el Parc lúdic, mentre que Port Ainé renova les taquilles de la zona de lloguer, millora els seus canons i l'snow park.

posa en marxa punts de recàrrega, estrena un mirador i millora el Parc lúdic, mentre que renova les taquilles de la zona de lloguer, millora els seus canons i l'snow park. Boí Taüll estrena una tirolina de 200 metres a la base de l'estació i acollirà competicions d'alt nivell com la Copa del Món d'esquí de Muntanya ISMF.

estrena una tirolina de 200 metres a la base de l'estació i acollirà competicions d'alt nivell com la Copa del Món d'esquí de Muntanya ISMF. Port del Comte amplia el sistema d'innivació, inverteix en els seus sistemes de drenatge i renova la pàgina web.

amplia el sistema d'innivació, inverteix en els seus sistemes de drenatge i renova la pàgina web. Tavascan estrenarà sistema de canons de neu i instal·la noves línies de paravent.

estrenarà sistema de canons de neu i instal·la noves línies de paravent. Les estacions d'esquí nòrdic renoven el material de lloguer amb productes d'alta gamma, adquireixen webcams d'alta definició i digitalitzen la venda de forfets.

Demanda de millores en comunicacions i transport públic

Durant la presentació, els representants i directius de les estacions d'esquí van aprofitar per demanar a les administracions competents millores en les vies de comunicació i el transport públic que dona servei als complexos hivernals. Consideren que unes bones comunicacions i un transport públic eficient són claus per atreure nous públics a les pistes i continuar creixent en visitants.

El Pirineu de Lleida, referent de l'esquí a Espanya

Amb aquests resultats i les contínues inversions en millores i novetats, el Pirineu de Lleida es consolida com el principal referent de l'esquí a Espanya. La combinació d'unes excel·lents instal·lacions, un entorn natural privilegiat i una àmplia oferta d'activitats i serveis complementaris fan de les comarques lleidatanes una destinació molt atractiva per als amants dels esports d'hivern, tant a nivell estatal com entre el públic català.

Si la meteorologia acompanya i es compleixen les previsions, la temporada 2022-2023 pot suposar un nou impuls per a un sector que és clau en l'economia del Pirineu lleidatà i que any rere any guanya en projecció i reconeixement gràcies a l'esforç i compromís de tots els agents implicats.