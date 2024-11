Un de cada tres esquiadors de l'Estat i tres de cada quatre catalans esquien a Lleida

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pirineu de Lleida va captar la temporada passada d’esquí, en la qual es van superar els 1.400.000 forfets, un de cada tres esquiadors de l’Estat i a tres de cada quatre catalans (72%). Es tracta de les millors xifres, percentualment parlant, com a mínim dels últims deu anys, segons va transcendir ahir en la presentació de la nova temporada d’esquí. Baqueira-Beret espera poder començar-la pel pont de la Puríssima i les onze estacions d’alpí i nòrdic l’afronten amb l’objectiu d’igualar els resultats de l’última campanya. Així ho van assegurar ahir representants i directius de les estacions d’alpí (Baqueira-Beret, Boí Taüll, Port Ainé, Espot, Port del Comte i Tavascan) i nòrdic (Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Virós-Vallferrera, Lles de Cerdanya i Aransa) en una intervenció en la qual també van demanar millorar vies de comunicació i el transport públic per atreure nous públics als seus complexos.

Per la seua part, el diputat de Salut i Esports de la Diputació, Òscar Martínez, va explicar que l’impacte directe que va tenir el sector a les comarques de muntanya l’hivern passat va ser de 307 milions d’euros, dels quals 48,7 van ser per la venda de forfets. En aquest sentit, els complexos hivernals han destinat per a la nova temporada 18 milions d’euros, sent la quarta inversió més important dels últims anys. Gran part s’han destinat a modernitzar instal·lacions, reforçar l’eficiència dels canons de neu així com altres accions per diversificar l’oferta d’activitats a la zona, que complementen 142 empreses especialitzades en esports d’hivern i escoles d’esquí. El president de l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya, Joaquim Alsina, va defensar la sostenibilitat del sector i va assegurar que invertir en les zones on hi ha esquí modifica la tendència a la despoblació i redistribueix la riquesa.

Destinaran 375.000 euros per promocionar el turisme hivernal

El president del Patronat de Turisme, Juli Alegre, va detallar que la Diputació destinarà aquest any 375.000 € per promocionar el turisme d’hivern a Lleida.Amb el lema Lleida, tot el que busqueis és a l’interior, l’objectiu de la campanya és convidar el públic a descobrir els atractius del territori, posant l’accent a les estacions d’esquí i fent un viatge personal a l’interior de Catalunya. Es dirigirà de manera prioritària al mercat català, però també preveu un important gruix d’accions a la Comunitat de Madrid, al País Valencià, el País Basc i les illes Balears, així com accions puntuals a la zona del sud de França.