Mollerussa ja té projecte per al parc

El parc municipal de Mollerussa passarà a tenir una via que connectarà els carrers del CAP i Tarragona que estarà oberta dia i nit. Una tanca delimitarà aquesta zona amb la resta de parc, que mantindrà l’obertura només en horari diürn. Així mateix, s’ampliarà la zona d’accés a aquest equipament des de la carretera de Miralcamp, utilitzant metres de la zona verda de les piscines municipals per donar més amplitud. Aquestes són les principals característiques del projecte Para, respira i disfruta, que ha guanyat el concurs d’idees per reformar l’esmentat parc, obra de l’equip tarragoní Paisarquitectures format per Núria Gassó i Eduard Vilà, que ha aconseguit el 53% dels vots i els 2.000 euros del premi. La proposta també reserva espais per a usos firals, així com per a concerts i preserva bona part de l’arbratge existent.

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, acompanyat per la regidora de Participació, Romy Balagué, van ser els encarregats d’explicar els detalls del projecte després de donar-se per acabat el procés de participació que es va iniciar el 19 de setembre i que va concloure el 31 d’octubre després d’ampliar-se diverses setmanes per facilitar el desempat amb una altra de les propostes, Vores, del mallorquí Antoni Prat, que ha obtingut el 47% dels vots.

La previsió del consistori és encarregar l’elaboració del projecte definitiu, la redacció del qual preveu superar els 80.000 euros de pressupost.

Serà una xifra que s’incorporarà al pressupost del 2025. També es buscaran altres fonts de finançament, amb la implicació d’altres administracions. El projecte ha d’incloure també les propostes fetes pels diferents consells de participació, així com les respostes recollides a través de l’enquesta formulada durant la votació.